„Kihoztuk a párizsi olimpiából a maximumot!” – helyszíni Mandiner-interjú Gyulay Zsolt MOB-elnökkel!

Nyitókép, fotó: MTI/Kovács Tamás

***

A kajak-kenu versenyek helyszínén azonban elsőként természetesen a sportág eredményessége került terítékre. Gyulay Zsolt elmondta:

„A lányok fantasztikus eredményeket hoztak, ám Lisa Carrington személyében egy szuperklasszis is volt a mezőnyben, ez pedig megpecsételte a sorsunkat.

Csipes Tamara vezérletével a fiatal lányok erőn felül és tényleg fantasztikusan teljesítettek,

nem is tőlük vártuk egyértelműen az aranyérmet”.

Köztudott, hogy a MOB elnöke a szöuli olimpián két aranyérmet szerzett (K1 500 méteren, és K4 1000 méteren, míg Barcelonában, ugyanezeken a távokon a második helyen ért a célba), így teljesen hiteles, ha sportágával kapcsolatban bővebben kifejtette a véleményét:

„Tudomásul kell venni, hogy a férfi kajak ennyire szoros, ennyire kőkemény! A Nádas-Tótka páros csodálatosat, elképesztőt ment, de sajnos a fiúcsapatból hiányzott egy extraklasszis, bár azt gondoltuk, K-1 1000 méteren Varga Ádámnak és Kopasz Bálintnak is győzelmi esélyei lesznek. De el kell ismernünk, a cseh Josef Dostal szintén extraklassszis, aki taktikusan és nagyon nagyot ment. Ettől függetlenül Ádámnak volt egy kis esélye, hogy befogja, de hát ez most így alakult: ezen a távon egy ezüst- és egy bronzérem jött össze. Összességében a hét kajakérem csodálatos eredmény, sajnálom, hogy nem nyertünk aranyat, már csak azért is, mert ez a kajak-kenuban 1976 óta nem fordult elő!”

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke gratulál Nádas Bencének (balra) és Tótka Sándornak (jobbra) a férfi kajak párosok 500 méteres fináléja után. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A MOB elnöke a magyar küldöttség szereplésével kapcsolatban is kifejtette a véleményét.

„Egy olimpia ilyen... Nehezen indultunk be, a közepén akadt egy kis hullámvölgy, de úgy érzem, eredményesen zártuk a párizsi napokat, kihoztuk belőle a maximumot. De a 20-30 évvel ezelőtti olimpiával azért is nagyon nehéz az összehasonlítás, mert

óriási a versengés, olyan országok hasítottak, amelyekre nem is gondoltunk,

ám az éremtáblázat 13. helye a lelkünknek kedves, úgy hogy örüljünk a sikereknek! A párizsi olimpia hangulata (a megnyitó ünnepség megosztottsága ellenére) fantasztikus volt. Ezt itt, a helyszínen mindannyian érzékeltük, ami pedig rendezési hiányosság volt, azt próbáltuk megoldani”.