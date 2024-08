Így száguldott el Párizsból az olimpiai zászlóval Tom Cruise (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Vasárnap véget értek Párizsban az ötkarikás játékok, melynek záróünnepségén az olimpiai zászlót a szervezők átadták a 2028-as házigazdának Los Angeles-nek. A zászlóvivő pedig nem más volt, mint a Top Gun és a Mission: Impossible-filmek sztárja, Tom Cruise.

A színész belépője is látványosra sikerült, hiszen a stadion tetejéről leugorva érkezett meg a sportolók közzé,

majd motorra pattanva hagyta el a helyszínt.

Cruise mondhatni így egy rövid időre ismét Párizsba hozta Ethan Hunt alakját.

Miközben robogott a kétkerekűn, a háttérben feltűnt a francia főváros éke, az Eiffel-torony is. Majd nemsokkal később felcsendült a Los Angeles-i kultikus rockbanda, a Red Hot Chili Peppers By the way című száma is.

