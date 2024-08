Az én generációm beragadt – az 50 éves Vincze Ottó a Mandinernek

Korábban menedzser volt, sportdiplomata. Mit csinál jelenleg?

Most elsősorban apa vagyok. Mivel a feleségem, Görbicz Anita a Győri Audi ETO elnöke, őt is megpróbálom tehermentesíteni otthon. Mellette van egy logisztikai vállalkozásom és két társammal egy olyan képességfejlesztő eszközt alkottunk, amely az utánpótlás-nevelésben kifejezetten hasznos, nagy örömömre már a tankerületekben is használják. A szívem csücske persze továbbra is a sportdiplomácia. Szakirányú végzettségem van, sportszervező és sportmenedzser vagyok, nemzetközi sportdiplomáciából is diplomáztam. Nyelveket beszélek, a kapcsolatrendszerem is elég jónak mondható.

Vincze Ottó (piros mezben) a magyar-válogatottban is szerepet kapott. Fotó: MTI/Földi Imre

Előfordulhat, hogy a nagy fia, a Fradi fiókcsapatában, a Soroksárban játszó Vincze Ádám egyszer bemutatkozhat a Ferencvárosban?

Ádám jelenleg még nem tart ott, de büszke apukaként tiszta szívvel szorítok neki.

Sok külföldi játékos szerepel Magyarországon, őket kell kiszorítaniuk a magyar fiataloknak. Mindez ideig-óráig megy is, de hosszú távon csak kevesen képesek rá. Mert hiányzik a mentális felkészültség, a jó értelemben vett ego, ami ahhoz kell, hogy hosszú távon megragadják a lehetőséget.

Összességében elégedett az életével?

Ózdról, a lakótelepről indultam. Sok mindent átéltem a focipályán. Bajnok lehettem a Fradival, ott voltam a Bajnokok Ligájában, játszottam a Bundesligában, nem utolsó sorban a nemzeti válogatottban is helyet kaptam. Ráadásul a magánéletem is harmonikus. Igen, elégedett vagyok.