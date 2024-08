Aranyérmes Konkoly Zsófia 400 méter gyorson a paralimpián!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett csütörtökön 400 méteres gyorsúszásban, az S9-es kategóriában a párizsi paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése a francia fővárosban.

A 22 éves pécsi versenyző – akinek nem fejlődött ki rendesen a jobb karja – délelőtt megnyerte előfutamát, s a második legjobb idővel jutott az esti döntőbe, amelyben parádésan versenyzett, s visszavágott a címvédő Lakeisha Pattersonnak, aki mögött három éve második volt.

Most az ausztrál lett az ezüstérmes. A harmadik paralimpiáján szereplő, 100 méter pillangón címvédő Konkoly még 100 háton és 100 pillangón, valamint 200 vegyesen indul Párizsban.

Konkoly Zsófia korábban a Mandinernek elmondta, hogy pédaképe Sors Tamás, a kétszeres paralimpiai bajnok úszó.

„Őt láttam nyerni azon a bizonyos londoni paralimpián. Valószínűleg azért is, mert ő is S9-es sérültségi kategóriában versenyez, ahogy én is. Mindketten pécsiek vagyunk, ezért is közelebb éreztem magamhoz, megfogott a győzelme, amit ugyanúgy 100 méter pillangón aratott, mint én Tokióban” – mondta februárban a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, aki immáron kétszeres olimpiai bajnok is.

S9, női 400 m gyors:

1. Konkoly Zsófia (Magyarország) 4:39.78 p

2. Lakeisha Patterson (Ausztrália) 4:40.14

3. Vittoria Bianco (Olaszország) 4:47.55

A csütörtök esti úszóprogram másik magyar döntőse, Adámi-Rózsa Zsanett a hetedik helyen végzett 100 méter háton az S2-es sérültségi kategóriában.

(MTI)