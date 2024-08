Ádám Martin: Bíznak bennem, ez a legfontosabb!

A Kleinheisler Lászlót nélkülöző Panathinaikosz elleni zárt kapus mérkőzésen – az előző idényben egy szurkolói rendbontás miatt nem lehettek drukkerek a lelátón – Ádám kezdőként kapott szerepet új csapatában és a találkozó első helyzete is az ő nevéhez fűződik: veszélyes fejese alig ment a kapu mellé.

Az 52. percben azonban már nem volt menekvés: remek labdával ugratta ki csapattársát, a spanyol Xesc Regist, akit csak piros lapot érően tudott feltartóztatni a Pana védekező középpályása, José Carlos Goncalves Rodrigues, művésznevén Zeca. A slusszpoén: a szabadrúgást éppen a sértett vágta a jobb alsó sarokba, több gól nem is született, így győzelemmel kezdte a bajnokságot az Aszterasz.

Ádám Martin a Panathinaikosz ellen is feltartóztathatatlan volt Fotó: asterastripolis.gr

Ádám Martin a mérkőzés végén a mindent eldöntő találatról elmondta: „Kimozogtam a pálya szélére, amikor láttam, hogy Xesc beindult. Adtam neki egy keresztlabdát, amit úgy ahogy tanítják, a védő elé befordulva vett át, ezután szabálytalankodtak vele. Mivel nyilvánvaló gólhelyzet volt, villant is a piros lap, a szabadrúgást pedig Xesc be is verte. Ez a kombináció így rendben volt!”