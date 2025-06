Elképesztő kapusparádé, szinte egyedül tartotta versenyben kiscsapatát a német gigász ellen! (VIDEÓ)

Az óriási minőségbeli különbségek miatt nem először fordul elő az idei klubvilágbajnokságon, hogy egy-egy, főként európai mércével mérve kiscsapat kapusa hőssé válik valamelyik gigász ellen. Éppen ez történt a Borussia Dortmund–Ulszan Hyundai mérkőzésen is az F-csoport zárófordulójában.

A két vereséggel álló dél-koreaiaknak a tisztes búcsú maradhatott célkitűzésként, annál is inkább, mert a majd' 500 millió eurós keretértékű Borussiához hasonlítva az ő összértékük átszámítva alig éri el a 15 milliót – csak összevetésként, a dortmundiaknál Jamie Gittens egymaga kóstál 50 milliót... Az izzasztó, 33 fokos hőségben ivószünetekkel tarkított meccs mindenesetre a koreai kapus, Hyeon-Woo Jo tündöklését hozta.

A 33 éves hálóőr valószínűleg élete mérkőzését teljesítette a német sztárok ellen: egészen lehetetlen helyzetekben mentett elképesztő bravúrokkal és reflexekkel; nyolc védésével kis túlzással egyedül neki volt köszönhető, hogy a Dortmund az első félidő 20–0-s(!) kapura lövési aránya ellenére csak 1–0-ra tudott vezetni Daniel Svensson 36. perces találatával.

Ulsans Torhüter hat einen Sahnetag erwischt!#DAZNmoment



BVB - Ulsan und alle weiteren Spiele des #FIFACWC seht Ihr live und for free auf DAZN 📺 #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Te1yYEqRGa — DAZN DE (@DAZN_DE) June 25, 2025

A második félidőre ráadásul alábbhagytak a német rohamok – olyannyira, hogy az ulszaniak az utolsó tíz percre fordulva 3–2-re vezették is a játékrész kapura lövési mutatóját, ami az első 45 perc alapján teljesen szürreálisnak hatott –, így a végeredmény is maradt 1–0. S mivel a csoport másik meccsén a dél-afrikai Mamelodi Sundowns és a brazil Flamengo gól nélküli döntetlent játszott (ezzel továbbra sincs vereségük a brazil kluboknak a tornán), a Dortmund meg is nyerte a csoportját a Flamengo előtt, így az E csoport második helyezettjével vív majd az egyenes kieséses szakaszban.

Érdekesség, az összecsapást a helyszínen, a cincinnati TQL Stadionban tekintette meg az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance is, így ő testközelből tapsolhatott Jo bravúrjainak és a dortmundi csoportelsőségnek.

JD Vance chillt bvb gegen Ulsan als würde er Stadt chillen pic.twitter.com/xQT1EZNAMM — Ivan (@ivanivan_1) June 25, 2025

(Nyitókép: AFP/Paul Ellis)