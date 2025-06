A szemünk előtt zajló történelem: a klubvilágbajnokságon alkalmazták először a futball különleges szabályát (VIDEÓ)

A dél-koreai Ulszan Hyundai és a dél-afrikai Mamelodi Sundowns összecsapása több szempontból is futballtörténelmi jelentőségű volt a klubvilágbajnokságon (ha bárkit is izgatna az eredmény is, az afrikai csapat 1–0-s győzelmet aratott).

Először is azzal, hogy 3 412 néző tekintette meg hivatalosan Orlandóban élőben a mérkőzést.

Nem elütés: háromezer-négyszáztizenkettő szurkoló választotta az F csoport találkozóját, ráadásul helyi beszámolók szerint ez a szám valójában csak párszáz volt.

Maher Mezahi újságíró szerint tíz perccel a kezdés előtt még csak 97 ember volt a stadionban. Bár a FIFA ezt cáfolta, a képek önmagukért beszélnek. Ez minden idők egyik legalacsonyabb nézőszáma lehet egy hivatalos felnőtt nemzetközi tornán.