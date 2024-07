Amikor a kórtermekben is Szepesi hangja szólt: 70 éve lettek vb-ezüstérmesek Puskásék

„Az Alföld rónáin, ahol vígan cseng már a kasza, s aratják az érett gabonát, az ózdi kohók mellett, a dorogi szénbányákban, az irodákban és egyebütt játékosainkról beszélnek, rájuk gondolnak.”

Sokan versbe foglalták a lelkesedésüket, egy bizonyos Sikolya Károly négy költeményt is küldött a Népsportnak. A versek színvonalát látva az újság azért annyit megjegyzett, a döcögő rímek mögött fellelhető a szerető szív…

Egy optimista karikatúra a vb-döntő előtt. A rajz arra utalt, hogy egyszer már megverték Kosicsék a német együttest Svájcban

Fotó: Arcanum/Népsport

Magyarországon mindenki Szepesi rádióközvetítését akarta hallani. Éppen ezért a rendszer engedélyezte, hogy a kórházakban, italboltokban, éttermekben, cukrászdákban kihelyezhessenek rádiókészülékeket,

de még a nagyobb strandokon is Szepesi szólt a hangszórókból.

Mint ahogy Szegeden, Baján és Debrecenben is a forgalmasabb tereken Szepesi hangja szállt tova. A többit tudjuk. Hiába vezetett gyorsan 2:0-ra a magyar együttes, a folytatás pocsékul alakult. Többen is formán kívül játszottak a legendák közül, ráadásul Ling játékvezető három sorsdöntő hibát is elkövetett a Népsport szerint: „Nem adta meg a magyar csapat harmadik, szabályos gólját. Nem ítélt 11-est Kocsis elgáncsolásáért és nem vette észre, hogy a harmadik német gól előtt Bozsikkal szabálytalankodtak” – vélekedett a sportlap.