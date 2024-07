A Beckhammel való találkozó után az edzőlegenda leleplezte halálos betegségét

„Mint a rákos betegek millióinak szerte a világon, nekem is vannak jobb és rosszabb napjaim. Némely reggel úgy ébredek, hogy teljesen tökéletesnek érzem magam. Egyelőre jól vagyok. Beutaztam Svédországot, Angliát, Olaszországot és Portugáliát, és

gyakran könnyek szöktek a szemembe az emberek fogadtatását látva.

Az elején, amikor a semmiből jön a diagnózis, az olyan, mint egy sokk, de egy idő után megtanulsz együtt élni vele” – mesélte a svéd edzőlegenda.

Beckham és Eriksson különleges kapcsolata

Nem csak Eriksson járta be pályafutásának állomáshelyeit, egykori játékosa, David Beckham is meglátogatta őt. Az angol válogatott korábbi csapatkapitánya Eriksson bjorkeforsi farmján igyekezett jobb kedvre deríteni a korábbi mesterét, ami nagyon sokat jelentett a 76 éves trénernek.

„Hat liter borral jött el hozzám, ráadásul a számomra oly fontos datolyából készült nedűvel, amelynek 1948-as az évjárata. Abból az évből való, amikor születtem. Nagyon kedves meglepetés volt tőle.

David rendkívül őszinte figura, elérhetetlen alak is lehetne, mégis végtelenül közvetlen”

– hangsúlyozta Eriksson, aki azt is hozzátette: heringet és jávorszarvashúst ebédeltek a közösen töltött nap során.

Királynői bizalom

A szakember a vele készült beszélgetés során felidézte azt a szép emlékét is, amikor az angol válogatott szövetségi kapitányaként lehetősége nyílt a néhai II. Erzsébet királynő mellett elkölteni egy különleges vacsorát.

Mint Eriksson mesélte, a 2022 szeptemberében, 96 évesen elhunyt királynő bevallotta neki, hogy nem igazán szerette a futballt. Nem úgy mint az unokája, Vilmos herceg, aki rendkívül lelkes Aston Villa-rajongó.

Ahogy szokták mondani, az elhunytról már csak szépeket illik mesélni, Eriksson azonban azért is szerencsésnek érzi magát, mert még életében is csupa mosolygós, szeretetteli közeg fogadja – bármerre is jár a világban.