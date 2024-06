„Szilárd védelem és Szoboszlai-varázslat” – a magyar labdarúgó-válogatottat dicséri a The New York Times sportlapja

Marco Rossit nagyon szeretik a magyarok

A játékosok

A magyar labdarúgó-válogatott sztárja egyértelműen Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgója, de lap szerint számos más tehetség is feltűnést kelthet az Eb-n. A leggyorsabb játékosuk Csoboth Kevin a magyarok kontráinál rendkívül veszélyes tud lenni. Magyarország a labdatartásra törekvő ellenfelekkel – Németország és Svájc is ilyen a csoportjukban – is szembe fog kerülni az Eb-n, és a 23 éves újpesti támadó az ellenük játszott meccseken csereként pályára lépve jó eséllyel gólt szerezhet.

A szerző úgy véli, Csoboth-hoz hasonlóan nem feltétlenül lesz kezdő a Bournemouth labdarúgója, Kerkez Milos, aki első Premier League-idényében rendkívül ígéretesen teljesítményt nyújtott. Agresszív támadójátéka kifejezetten látványos – gondoljunk csak Ezgjan alioskira Marcelo Bielsa Leeds Unitedjében –, és cselezni is szeret – áll a cikkben. Ennek ellenére Rossi bizalma megingott vele szemben egy buta piros lap buta piros lap miatt, amit Magyarország 1-1-gyel végződött Bulgária elleni Eb-selejtező mérkőzésén szedett be, ahol a döntetlen is elég volt a továbbjutáshoz.

„Három nyelven kértük Milostól, hogy ne csináljon hülyeséget”

– mondta megkönnyebbülve Szoboszlai a meccs végén.

Csupa mosoly a magyar labdarúgó-válogatott

Erősségek

Magyarország nemzeti együttese szilárd védelmi vonalra épül, amely előtt Szoboszlai szervezi a játékot. Ez legjobban tavaly novemberben, az utolsó Eb-selejtezőn történt, amikor legyőzték Montenegró együttesét. A 65. percben Szoboszlai a félpályáról kapott egy labdát, és négy játékost is lecselezett, mielőtt a kapuba lőtte. Alig két perccel később pedig megint kapott egy passzt, két védőjátékos mellett is elment, majd egy kényszerítőt követően újabb gólt szerzett.

Az utolsó percben pedig kishíján mesterhármast ért el egy felső sarokra tartó szabadrúgással, a kipattanót azonban végül Nagy Ádám lőtt be

– idézi fel a csoportelsőséget bebiztosító győzelmünket a lap.