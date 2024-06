Válogatott: Dárdai kezd az írek ellen, Rossi elmondta a véleményét a magyar válogatottat elutasító labdarúgóról (VIDEÓ)

Callum Styles: csupa boldogságot hozott az életembe a magyar válogatott

„Jól érzem magam, jó formában vagyok! Nagyon élveztem a Sunderlandnél töltött időt. Sok tényező befolyásolta az összeljesítményemet. Most már egyértelműen az Eb-re fókuszálok, amellyel kapcsolatban magabiztosak lehetünk, mert jó csapatunk van!” – mondta a Rossi mellett a sajtótájékoztatón részt vevő Callum Styles. A középpályás elmondta, hogy csütörtök reggel csatlakozott a csapathoz, és azóta készül az Eb-re, hogy novemberben sikerült a kvalifikáció, mindig ott volt a gondolatai között a kontinenstorna. Persze külön edzéseket is beiktatott és a klubjában is megpróbálta a legjobb teljesítményt nyújtani. Úgy érzi, a Sunderlandben taktikailag is fejlődött, hiszen a Championship egy magas szintű bajnokság.

Hogy mennyire változott meg az élete amióta csatlakozott a magyar válogatotthoz, arról azt mondja,

csupa boldogságot hozott az életébe a magyar nemzeti együttes, sok új embert ismert meg, új edzővel dolgozhat, és gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy kijutott az Eb-re.

A válogatottban betöltött szerepéről és a rivalizálásról azt mondta, természetes, a válogatott keretét kiváló játékosok alkotják, akik nem véletlenül vannak ott, és mindenkinek az a feladata, hogy száz százalékot adjon bele a csapatért, ő pedig szeretné minden edzésen és a barátságos meccseken is megmutatni, mire képes. Reméli, hogy a korábbi meccseken is bizonyította képességeit, és az Eb-n is tud majd segíteni benne, hogy a válogatott mérkőzéseket nyerjen.