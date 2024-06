„Nem vagyok nosztalgiázós típus” – a 70 éves Kemény Dénes a Mandinernek

Apai intelmek

„Háromévesen maradtunk ketten, és az óvodán kívül minden időmet apámmal töltöttem. Nem beszélte tele a fejemet, sokkal inkább példaként járt elöl. Tudom és érzem, hogy ez mennyire fontos: három fiam van, kamaszkorukig az apa a fő mintájuk, utána kezdenek el kritizálni. Ez egyébként a válogatottnál is látható volt, a fiatalok kérdés nélkül elfogadták, amit mondott az ember, aztán, ahogy jöttek az eredmények, magukkal hozták a saját elképzeléseiket. És miután letettek valamit az asztalra, egyre nyilvánvalóbban hangot is adtak ennek. Nincs ezzel semmi gond, amíg a tisztelet hangján szólnak. Így van ez a családban is.

Soha nem volt semmi fontosabb a végcélnél. Apámtól is ezt tanultam.

Nálunk például nem volt kiugró a karácsony fontossága. Egész évben megvolt a figyelem, a gondoskodás, ha valamire szükség volt, megkaptam, és nem kellett várni az ünnepig. Ha tavasszal szerettem volna biciklizni, akkor megvettük, mert nyáron használjuk. Így volt praktikus" – emlékezett a háromszoros olimpiai bajnok sikerkapitány, akinek az édesapja meghatározó jelentőséggel bírt az edzői pályafutására. Sydney, Athén és Peking – zsinórban három olimpián állhattak a dobogó tetejére a magyar férfi vízilabdások!