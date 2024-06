„Dühít, hogy egy ilyen aljas játékvezetést kell végignéznünk!” – Nagy Antal a Mandinernek

2024. június 20. 15:40

Szoboszlai teljesítménye is terítékre került. Vincze István és Kiss László is véleményt formál. A Németország elleni mérkőzés után kérdeztük a magyar futball legendáit, akik nem csak a magyar válogatott teljesítményét kifogásolták, hanem a külső körülményeket is megemlítették.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd *** Nagy Antal, 32-szeres válogatott középpályás, vb-résztvevő: Az utolsó körben mutassuk meg a világnak, mit tudunk! Kicsit kétarcú lett a magyar válogatott, ehhez az utóbbi években nem szoktunk hozzá. Biztos vagyok benne, hogy ha olyan teljesítményt nyújtunk Svájccal szemben, mint Németország ellen, minimum 1 pontunk már lenne. Ami viszont leginkább dühít, hogy egy komoly világversenyen ilyen aljas játékvezetést kell végignéznünk! Hiszen az első gól előtt Gündogan egyértelműen ellökte Orbánt, ugyanakkor Emre Can tizenhatoson belüli kezezése után továbbot intett a holland bíró. Újra és sokadszorra felmerül a kérdés: minek vezették be a VAR-t? Ha csak azért, hogy az erősebb csapat érdekeit szolgálják – akkor teljesen fölösleges! Tisztában voltunk vele, hogy a német válogatott bombaerős, de hogy így győztek le minket, gusztustalan! Erre szoktam azt mondani: ha kijutsz egy világversenyre, megtapasztalod, hogy milyen az a közeg, amely az igazán nagycsapatok játszótere… Miként értékeli a magyar válogatott eddigi teljesítményét? Ha Svájccal döntetlent játszottunk volna, majd vasárnap megverjük Skóciát, azt mondom, minden rendben van. Így viszont van bennem egy kis hiányérzet… Az Eb előtt is azt állítottam, minden a védekezésünkön múlik majd; ha hárítható gólokat kapunk, borzasztó nehéz helyzetbe kerülünk. A nagy kérdés: a két vereség után Szoboszlaiék hogy mennek neki az utolsó körnek? Ha úgy, hogy most már mindegy, akkor annak újabb vereség lesz a vége. Ha úgy, hogy mutassuk meg a világnak, hogy mit tudunk, összejöhet a diadal. Remélem, ebben az esetben akár háromgólos győzelmet is arathatunk! Az első kör után hogy tetszik az Eb? Az úgynevezett kiscsapatok (Albánia, Szlovákia, Georgia, Törökország) helytállása okozta eddig a legkellemesebb meglepetést, a mérkőzés lefújásáig van tartásuk! Ezért is bíztam a magyarokban, akik eddig kicsit kilógnak a mezőnyből… *** Svájc ellen Breel Embolo adta meg a kegyelemdöfést Magyarországnak...

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Kiss László, 33-szoros válogatott támadó, vb-résztvevő: Több kiscsapat is csodát tesz, sajnos mi nem tartozunk közéjük... Élőben láttam a németek elleni mérkőzést, szenzációs volt a hangulat, a közönség előtt le a kalappal. Tisztességes vereséget szenvedtünk, de nem csak emiatt nézett ki jobban ez a meccs, mint a Svájc elleni találkozó. Edzőként is utáltam azokat a mérkőzéseket, amelyen az erősebb csapat papírforma győzelmet arat. Mindenekelőtt a Svájc elleni meccs első félideje volt csalódás számomra, ami sajnos látszik: jó pár játékosunk nincsen csúcsformában. Mindenesetre a két vereség után nem lennék Marco Rossi helyében…

Az Európa-bajnokság eddigi mérkőzéseitől azt kapta, amit várt? Ez az Eb bizonyos értelemben jobb, mint egy világbajnokság. Minden meccsen telt ház van, a szurkolók rendkívül lelkesek és nagyon jó meccseket láthatunk. Ráadásul több kiscsapat is csodát tesz, a mentalitásuk döbbenetes – sajnos mi nem tartozunk közéjük… Skócia ellen Szoboszlai Dominiktól is sokkal jobb teljesítményt várunk!

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Vincze István, U17-es Európa-bajnok, 44-szeres válogatott támadó A Svájc elleni első félidő az egész teljesítményünkre rányomja a bélyegét... Mivel Németország ellen sokkal jobban játszottunk, mint Svájc ellen, különösen bosszantó, hogy sima vereséget szenvedtünk, hiszen az ellenfél sem játszott csúcsformában, másrészt vitatható gólt is kaptunk. Ráadásul akadtak biztató lehetőségeink, de nem jött össze semmi. Egyelőre nagyon rosszul állunk… Mi a véleménye a magyar válogatott eddigi teljesítményéről? A Svájc ellen első félidőért nagy kár, ez a 45 perc eddig az egész teljesítményünkre rányomja a bélyegét. De tudomásul kell venni, hogy egy tanulási folyamatban vagyunk, nem szabad abba a hibába esnünk, hogy az esküvő után most jön a temetés. Hiszen az Eb után jönnek a Nemzetek Ligája-mérkőzések, majd a vb-selejtezők. A mai futball a gyorsaságról, a sebességről szól, elsősorban az átmenettel van gondunk, és a szerencse is elhagy minket. Ezzel együtt higgyék el: nagyon sok válogatott cserélne velünk… Melyek az első kör legfontosabb tapasztalatai? Vannak csapatok, amelyek alaposan megleptek – első helyen Szlovákia győzelmét emelném ki Belgium ellen, de azt sem gondoltam volna, hogy a románok ennyire simán verik Ukrajnát –, de a fő tanulság: mindenki mindenki ellen vért izzad – ebből kell nekünk is tanulnunk…

