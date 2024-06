Nagy Ádám a magyar-németről a Mandinernek: Kiscsapatként kezeltek bennünket

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Alaposan megnehezítette a németek dolgát a magyar labdarúgó-válogatott Stuttgartban, ám ezért nem járt pont Nagy Ádáméknak. A Spezia játékosa szerint a sokat kritizált holland játékvezető, Danny Makkeile nem állt a helyzet magaslatán. A sajtópáholyból egyértelműen kirajzolódott, hogy nem csupán a vitatott eseteknél hozott furcsa döntéseket, nem azonos mércével mért: Toni Kroos-szal nevetgélt, Nagy Ádámot és a magyarokat szigorúan (le)kezelte.

„Abszolút az volt az érzésünk, hogy kiscsapatként kezelnek bennünket.

Nyilván ilyenkor a bíró fél is egy kicsit a nagyobb csapat ellen fújni, főleg, ha a házigazdáról van szó. Az első gólt nagyon kétes szituációnak tartom.

A második félidő előtt, amikor a játékvezető odaadta nekem a labdát, megkérdeztem: visszanézte-e az esetet. Azt mondta, igen, és mindent rendben talált, mert szerinte vállal volt a lökés, ami miatt Willi Orbán elvesztette az egyensúlyát. De én akkor is úgy láttam a pályán, hogy nem váll a vállal találkozott, hanem Willi hátával, ami egy abszolút fújható dolog. Nagyon sajnálatos dolog, főkép, hogy utána volt egy videózás is, és a VAR sem állapított meg szabálytalanságot. Nekünk is elemezni kell, mi volt a probléma, és meg kell próbálnunk a mérkőzés pozitívumaival nekivágni a skótok elleni utolsó mérkőzésünknek. Reméljük, az csak a csoportban lesz az utolsó fellépésünk!” – mondta lapunk kérdésére Nagy Ádám.