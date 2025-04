Elképesztően szélsőséges Szoboszlai megítélése a legutóbbi Liverpool-meccs után

A Liverpool 1–0-ra győzött a Leicester City vendégeként a Premier League 33. fordulójában és

egyetlen sikerre került a bajnoki címtől.

Szoboszlai Dominik bő 70 percet töltött a pályán kezdőként: kiválóan játszott a második félidőben, volt egy nagyon veszélyes lövése, illetve a gólpasszhoz is közel járt kétszer, mégis lecserélték, épp akkor, amikor belelendült.

Szoboszlai érdemjegyei elképesztően széles skálán mozognak, írja az Index. Valóban nem könnyű megérteni az angol internetes portálok szakíróit. Nézzük!

Express.co.uk: 5. Szoboszlai a Leicester középpályásainak kezére játszott, és úgy ment le a pályáról 71. perc elteltével, hogy egyetlen megmozdulása volt: egy távoli szabadrúgás, amit könnyedén fogott a kapus. A meccs elment mellette, annak ellenére, hogy ígéretes területeken is szerzett labdákat.

Lelassította a játékot konzervatív passzaival.

Fotmob.com: 7,5.

Whoscored.com: 7,4.

Si.com: 7,6.

Msn.com: 6. Vállalkozott néhány távoli lövésre. Nem uralta a középpályát, de rendezett volt a játéka.

Liverpool.com: 6. Csendes volt, abban tűnt a legjobbnak, amikor kisegítette Bradley-t balbekkben. Ahogy Trent Alexander-Arnolddal is szokta csinálni. Az energiaszint most is megvolt, de nem igazán tudta befolyásolni a mérkőzés alakulását.

Liverpoolecho.co.uk: 6. Rengeteget futott, de nem igazán volt hatással a meccs alakulására az első félidőben. Szünet után feljavult, Jotát szépen ugratta ki. Aztán lecserélték...

90min.com: 7,6.

Eplindex.com: 8.

Thisisanfield.com: 6. A lábmunkája remek volt, és szakadatlanul nyugtalanította letámadásával a Leicester hátsó alakzatát. Majdnem

tálcán nyújtotta a gólpasszt Szalahnak

a védősor mögé Cruyff módjára betett labdával. Lehet, hogy többet várt magától. Frusztráltnak tűnt, amikor 71 perc után lecserélték.