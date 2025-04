Leicester–Liverpool Szoboszlaival a kezdőben – ÉLŐ

Már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést a Liverpool, jobban mondva Mohamed Szalah, aki a kapussal szemben a jobb kapufára lőtte a labdát, ahonnan a másik kapufát is érintve végül kifelé pattant a játékszer. A 10. percben aztán jött is a válasz: Wilfred Ndidi 16 méterről lőtte telibe a bal kapufát. Pillanatokon belül már a hazai kapu előtt volt ismét a labda, Szalah próbálkozását most a kapus hárította bravúrraé – nagyon mozgalmasan kezdődött a találkozó.

Azt nem állítanánk, hogy visszább vettek a csapatok, de az első 10 perc eseménydömpingje kicsit alább hagyot a folytatásban. A 23. percben Conor Bradley játszotta tisztára magát egy szép csel után a hazai 16-oson belül, de lövését mégis sikerült blokkolniuk a védőknek.

A 27. percben Szoboszlai végezhetett el szabadrúgás szemben a kapuval: középre tartó, lapos, pattogós lövését könnyedén ölelte magához Mads Hermansen, majd megint Szalah próbálkozott, de blokkolták a lövését.

Tíz perccel később Cody Gakpo pillanata következett, de fejesénél ismét nagyot nyújtózkodott a meccs eddigi talán legjobb játékosa, Hermansen. Ugyanez a páros volt nem sokkal később a főszereplő, Gakpo kapura tartó beadását, sikerült szögletre paskolnia. A sarokrúgás után Ndidi szabadított fel, majd ismét Gakpo lőtt – megint nagyon érett a vendég gól.