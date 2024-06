Csipes Ferenc: Vállalhatatlan sértést vágtam Danuta fejéhez, de abúzusról szó sem volt!

A hatszoros olimpiai bajnokkal kapcsolatban Csipes azt is hozzáfűzte,

„a múltból nem lehet megélni, minden évben teljesíteni kell. Én tényleg csak azt kértem, hogy mindenki, így Danuta is mutassa meg magát egyesben. Komolyan gondolja bárki is, akkora marha vagyok, ha hatszoros olimpiai bajnokként jó formában lenne, akkor kihagynám a négyesből?

Megmondtam neki, ha egyesben ott van az első négy között, akkor én könyörgöm majd neki, hogy induljon Tamival párosban és üljön be a négyesbe. Az azonban nem járja, hogy valós egyes teljesítmény nélkül kerüljön be bárki a négyesbe, aminek a felkészítéséért én felelek (...) A saját lányommal sem kivételeztem, Tamara egyesben rajthoz állt már a tájékoztatón is (...) Ki merem jelenteni, párosban az élmezőnyből bármelyik kajakost ki tudná tolni az olimpiára, de nekem a legjobb kettest és négyest kell megtalálnom. Tisztelem, becsülöm Danutát, hogy két gyerek után is visszatért, de az igazságtalan, hogy Tamara farvizén akart kijutni az olimpiára!”