Nem akarják kiárulni a vezetők a Ferencvárost

A zöld-fehérek az aranyérmet már az NB I 29. fordulójában bebiztosították, így sok izgalmat nem várhattak a szurkolók a bajnokság utolsó derbijétől. A Fradi vasárnap este könnyed játékkal, nagyon simán verte a harmatgyenge Újpestet 2–0-ra. A mérkőzést megelőzően négy játékosától, Henry Wingótól, Samy Mmaee-től, Muhamed Besictől és Lisztes Krisztiántól elbúcsúzott a Ferencváros. De valószínűleg lesznek más távozók is a nyáron az Üllői útról.

A Fradi labdarúgócsapatának sportigazgatója, Hajnal Tamás az M4 Sportnak több mindenről is beszélt a derbi után.

„Történelmi siker volt zsinórban hatodszor megszerezni a bajnoki címet, örülünk, hogy ezt közösen tudjuk ünnepelni a szurkolóinkkal. A téli szünetből úgy jöttünk ki, hogy nem voltunk elsők, tehát nekünk kellett ledolgoznunk a hátrányt, ezáltal teljesen más mentális állapotban voltunk, úgyhogy volt egy pár olyan döntés a keretet illetően, ami próbálta ezt fokozni, hogy a csapatszellem minél gyorsabban ki tudjon alakulni, és utána jól összeálltunk. Szerintem jó játékkal, meggyőző teljesítménnyel tudtuk ledolgozni a hátrányt, majd kiépíteni az előnyünket. Azt gondolom, nagyon jó tavaszt produkáltunk. Most a kupadöntőt kihagynám, az fájó vereség volt a Paksról, de a bajnokságban nagyon jó tavasz van mögöttünk” – értékelt Hajnal Tamás.

Nem is vitás, a bajnokcsapat egyik legnagyobb értéke Marquinhos. A sportvezető elárulta,

a 30 éves brazil futballistát csak kiemelkedő ajánlat esetén szeretnék a nyáron eladni,

így a Ferencváros sem tőle, sem pedig a gólkirály Varga Barnabástól nem tervez megválni.

„Köztudott, hogy télen is volt már érte ajánlatunk, akkor abban maradtunk, a nyárig mindenképp marad, most meglátjuk, mi történik a piacon. A fókusz nálunk a Bajnokok Ligáján van, és csak különleges ajánlat esetén engedünk el játékost, különben szeretnénk ezt a csapatot picit még megerősíteni, és remélhetőleg egy sikeres selejtező-sorozatot magunk mögött hagyni. Vargát is szeretnénk megtartani, hacsak nem jön valami különleges ajánlat, ami változtatna ezen a véleményünkön, akkor a kulcsembereket szeretnénk egyben tartani, úgy nekimenni a selejtezőknek” – jelentette ki a vezető.

Hajnal kiemelte, Dejan Sztankovics távozása után nem gyors, hanem jó döntést szeretnének hozni az edzőkérdésben, az új trénernek viszont nagyon nehéz dolga lesz, mivel a BL-selejtezők miatti, egyébként sem túl hosszú pihenőt több játékos esetében is tovább rövidíti a nyári Európa-bajnokság. Hangsúlyozta, fontos lesz, hogy az új edző a lehető leggyorsabban megtalálja a közös hangot a játékosokkal.

„Jó lenne, ha már tudnék erről bármit is mondani, de még nem tartunk ott.

Ez most intenzív időszak előttünk, természetesen kapcsolatban vagyunk már a jelöltekkel, de még nem vagyunk ott, hogy bármit is be tudjunk jelenteni. Az edzőkérdés eldöntése nem csak egy emberen múlik. Mi azért tudjuk, van elképzelésünk, hogy milyen poszton és milyen karakterű játékosokat szeretnénk a nyáron szerződtetni. Természetesen az új edzőt is szeretnénk ebbe bevonni, úgyhogy ilyen szempontból is nagy kihívásokkal járó feladat lesz ez” – mondta Hajnal.