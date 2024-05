Magyarországgal rendeznének olimpiát a szerbek

Nyitókép: MTI / Máthé Zoltán

A Belgrád közelében lévő Surčinban hivatalosan is megkezdődött a szerb Nemzeti Stadion építése, és ebből az alkalomból Aleksandar Vučić, szerb elnöke közölte, hogy 2028-ban ebben a stadionban játsszák majd az Európa Liga döntőjét, de azt is felvetette, hogy Szerbia a jövőben bejelentkezhet az olimpiai játékok megrendezésére is, ám nem egyedül, hanem Magyarországgal közösen – írja a balk.hu.

A lap közölte, hogy a szerb elnök szerint mindazzal, ami most épül „versenyre kelhetnek a magyarokkal”,

célként pedig azt jelölte meg, hogy Magyarország és Szerbia közösen jelentkezzen az olimpiai játékok megrendezésére.

A szerb elnök itt azt is megjegyezte, hogy ugyanakkor Albániával közösen nevezhetnének be a 21 év alatti labdarúgó kontinensbajnokság megrendezésére, „náluk a megnyitó, nálunk a döntő” elv alapján.

