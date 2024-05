Komoly sztáredző ülhet le a Fradi kispadjára

Nyitókép: MTI/EPA/Biel Alino

Új vezetőedző után kell néznie a Ferencvárosnak. Dejan Sztankovics csütörtöki távozását után már több név is megjelent a magyar sajtóban, így nálunk is, akik a szerb szakember lehetséges utódjai lehetnek. Szóba került a Raków Czestochowát bajnoki címig vezető lengyel tornatanár, Marek Papszun, a PAOK-nál, Krasznodarnál, Watfordnál és Maccabi Tel-Avivnál is megfordult szerb Vladimir Ivics, valamint a korábbi pályaedző, Máré Csaba is.