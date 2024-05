Ki lehet a Ferencváros új vezetőedzője?

Nyitókép: akár egy különc tornatanár is lehet a Ferencváros vezetőedzője?! Fotó: ulloi129.hu

Ismert: Dejan Sztankovics kissé váratlan távozása után az Újpest elleni derbin a másodedző, Leandro irányít majd, ezzel egütt érthető, hogy az is izgatja a közvéleményt: ki érkezik a Ferencváros kispadjára?

A Fradi-szurkolók egyből a Sztanyiszlav Csercseszov helyére beugró Máté Csabát követelik vissza, csak egyetlen komment a sok közül:

„ha nem Máté Csaba lesz, azzal szembeköpik a Fradi a szurkolóit. Minek ide keleti bohócok, amikor van egy kiváló magyar szakember erre a posztra, aki már bizonyított is? Az esélyt megérdemli!”

Ami tény: Mátéval valóban látványos és eredményes támadójátékot produkált a csapat (10 mérkőzés, 9 győzelem, 3,9 gól meccsenként, sima bejutás a Konferencialiga csoportkörébe), ám Kubatov Gábor szerint hosszú távon olyan szakembernek kell irányítania az együttest, aki „a mi lehetőségeinknél eggyel ambiciózusabb, eggyel magasabb polcon jegyzett szakember”.

Van-e esélye Máté Csabának a visszatérésre? Fotó: MTI/Kovács Tamás

A másik jelölt a már Kubatov Gábor által is beharangozott lengyel szakember, Marek Papszun, aki testnevelőtanárból lett vezetőedző, és az elmúlt években arra hívta fel magára a figyelmet, hogy miután a harmadosztályból feljuttatta a Raków Czestochowát, kétszer megnyerte a csapattal a Lengyel Kupát, majd a Szuperkupát is, miután 2023-ban – óriási meglepetésre – az Ekstraklasában is bajnoki címet szerzett, a Konferencialigában pedig mindannyiszor a playoff körig jutottak. Papszun a különc módszereiről is elhíresült: például mindegyik találkozó után egy mindenre kiterjedő önértékelést írat a játékosokkal. Összesen 288 tétmérkőzésen irányította az együttest, a pontátlaga 1,95.

Papszun nagy előnye: azóta már szerződést bontott czestochowai klubbal, így szabadon igazolható.

Más kérdés: a tehetséges tornatanár mennyire felel meg Kubatov elnök azon követelményének, hogy a trénernek a Fradinál mindig eggyel magasabb polcon jegyzettnek kell lennie?

Az eddig nyilvánosságra hozott harmadik jelölt a szerb Vladimir Ilics lehet. A szerb tréner a PAOK Szalonikivel Görög Kupát nyert, az izraeli Maccabi Tel-Avivval kétszeres bajnok lett, legutóbb pedig az orosz Krasznodar szakvezetője volt – egészen a márciusi szerződésbontásig.

Véleményünk szerint – a dolgok jelen állása szerint – a lengyel Marek Papszunnak van a legnagyobb esélye arra, hogy átvegye Dejan Sztankovics örökét a Ferencváros kispadján.