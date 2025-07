Jön az adócsökkentés? Rejtélyes bejelentést tett a miniszter

Jelentős támogatások

Mivel a belső fogyasztás továbbra is kiemelkedő, illetve ősszel és jövőre is jelentős összegeket juttat az állam a lakossághoz, van is ok a bizakodásra. Júliustól másfélszeresére emelkedett a családi adókedvezmény összege, januártól pedig a tavalyi duplájára emelkedik, ez összesen 290 milliárd forintot jelent a családoknak.