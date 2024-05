Karrierje legfontosabb meccse lett a legnagyobb csalódása a Ferencváros kapusának – Mandiner-interjú

Az első gólt szögletből szerezte a paksi Papp Kristóf, aki a rövid saroknál, az ötésfelesen belülről fejelt a kapuja bal felső sarkába. Érdemes lett volna kimozdulnia, egyáltalán odaférhetett volna?

Jól becsavart sarokrúgás volt, elemeznem kell az esetet. Hasonló gólt kaptunk ugyanígy a Pakstól idegenben az egyik bajnoki mérkőzésen. Nagyon fájó, hogy újra túljártak az eszünkön. Pedig számítottunk rá, hogy pontrúgásokból és ellenakciókból lesznek veszélyesek, ez be is igazolódott.

Kifelé nem mutatott jól, hogy a be-, majd lecserélt Ifjabb Lisztes Krisztián nem fogott kezet az edzővel, s talán az érmét sem vette át, és néha nem tűnt olajozottnak a játékosok közötti kommunikáció. Összességében rendben volt a Ferencváros csapategysége?

Szerintem nincsen a csapategységünkkel probléma.

Nyilván a meccs alakulása miatt is frusztráltabbak voltunk, főként a kimaradt gólhelyzetek miatt.

Ilyenkor kijönnek kisebb viták, de ezek azért vannak, mert mi is nagy szerettük volna megnyerni a döntőt. Nem gondolom, hogy nincs olyan csapategységünk, mint a Paksnak. Jól egyben vannak, de mi is rendben vagyunk ezen a téren.

Több mint 50 ezer ember, többségében Fradi-szurkolók előtt játszhattak a nemzeti stadionban. Mit gondol arról, hogy a lefújás után a tábor egy kis részének kivételével percek alatt elvonultak a drukkereik?

Fájó érzés, ám igazat kell, hogy adjak nekik. Egy Ferencvárostól elvárható az, hogy behúzza a kupát, ha már eljut a döntőig. Főleg ilyen ágon, sok erős ellenféllel játszottunk. Tizenegyespárbajon is jutottunk túl, ezért is tényleg nagyon bántó nekünk és a szurkolóinknak is, hogy alulmaradtunk. Vállalnunk kell a felelősséget!