Nem Dibusz véd a kupadöntőn, pedig nem sérült?!

Nincs baj

Tudomásunk szerint nem hátráltatja sérülés, betegség Dibusz Dénest, mindössze arról van szó, hogy ebben a kupasorozatban egyetlen percet sem töltött még a pályán. Ez persze egyáltalán nem kizáró ok, de ha Dejan Sztankovics ragaszkodik az elveihez, akkor a fináléban is lehetőséget ad a második számú kapusának, Varga Ádámnak. A Ferencváros szerb vezetőedzője ugyanakkor világhírű korábbi edzőjét idézve azt nyilatkozta: A döntőt nem játszani, hanem megnyerni kell!„ Ennek fényében akár az is elképzelhető, hogy a legerősebb csapatát küldi a pályára Dibusszal, ám valószínűbb, hogy a döntőbe jutásban oroszlánrészt vállaló Varga nevével kezdődik majd a fővárosi zöld-fehérek összeállítása.

Fogadkozás

Varga Ádám csapatba kerülését erősíti az is, hogy egyértelműen úgy beszélt a Paks elleni, vélhetően több tízezer néző előtt rendezendő Magyar Kupa döntő előtt, mint aki tudja: ő áll majd a kapuban.

„Szerintem karrierem legfontosabb mérkőzése lesz! A Ferencvárossal mindig kupákat kell nyerni, és most itt a lehetőség a következőre a nevelőklubommal. Jól sikerült a szezon mind a csapatnak, mind személy szerint nekem.

Kaptam lehetőséget, amiket kaptam, azzal szerintem tudtam is élni, nagyon örültem a teljesítményemnek, a hab a tortán lenne a szerdai kupagyőzelem”

– mondta az M4Sportnak Varga, aki az eddigi kupameccsei után mindig posztolt, így a sikeres elődöntőt követően is.

Statisztikák

A saját nevelésű, 25 éves Varga Ádám a 2023/2024-es szezonban lépett előre a ranglétrán, többek között Bogdán Ádám távozása miatt is. Élt az eséllyel a korábban többször kölcsönadott korábbi utánpótlás-válogatott játékos, aki 10 mérkőzésen védett: négyszer a bajnokságban, egyszer a Konferencialiga-selejtezőjében és mind az 5 MK-meccsen. A debreceni találkozón például a rendes játékidőben és a párbajban is hárított egy-egy tizenegyest, de a Nyíregyháza ellen a hajrában megfordított elődöntőben is sokat hozzátett a Ferencváros továbbjutásához.

Dibusz Dénes négyszeres Magyar Kupa-győztes, az eddigi döntők mindegyikén ő védett: 2015-ben 4-0 a Videoton, 2016-ban 1-0 az Újpest ellen, 2017-ben tizenegyespárbajban siker a Vasas ellen úgy, hogy egyetlen kísérlet maradt ki, lábbal hatástalanította Kire Ristevski próbálkozását! Mindháromszor hazai pályán, a Groupama Arénában. 2022-ben már a Puskás Arénában rendezték a finálét, Dibusznak kevés dolga akadt, a Fradi 3-0-ra legyőzte a Paksot.

A tolnaiak most revansra vágynak, de vajon felkészültek-e arra, ha Varga Ádám áll a Ferencváros kapujában?