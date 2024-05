Dejan Sztankovics vállalja a felelősséget a kupakudarcért!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Az idén nem jött össze a duplázás a Ferencváros labdarúgócsapatának, a bajnoki arany után nem tudta megnyerni a kupát is. Szerda este a Paks hosszabbításban 2–0-ra legyőzte a bajnokot a MOL Magyar Kupa döntőjében. Bognár György vezetőedző csapata sokáig emberhátrányban hősiesen védekezve mentette hosszabbításra a finálét, ráadásul az első félidőben az FTC még büntetőt is hibázott. A ráadásban, a 98. percben a 31 éves Papp Kristóf fejesével szerzett vezetést a Paks, a slusszpoént pedig Haraszti Zsolt üres kapus gólja jelentette a lefújás előtt.

A meccs után csalódottan értékelt az M4 Sportnak Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője.

„A futball aranyszabálya, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat. Ez ma a mi vereségünket okozta, csöndben kell maradnunk most és levonni a tanulságokat. Sajnálom, hogy nem sikerült elhódítani a kupát, elnézést kérek a szurkolóktól, a klubtól az elnök úrtól. Száz százalékig az én felelősségem, az én taktikám volt, az én játékosaim, az én cseréim. De ilyen az élet, menni kell tovább” – mondta szomorúan Sztankovics, aki tehát vállalja a felelősséget a kupakudarcért, bár azt nem fejtette ki részletesen, hogy ez mit is jelent pontosan nála.

A ferencvárosi Ibrahim Cissé (balra) és Edgar Szevikjan (jobbra), valamint Dejan Stankovic, a Ferencváros szerb vezetőedzője a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott Paksi FC-Ferencváros mérkőzés után a Puskás Arénában 2024. május 15-én. A Paks hosszabbításban 2-0-ra legyőzte a bajnok Ferencvárost

A Paks története legnagyobb sikerét érte el, mert ez az első rangos trófeája – egyúttal a Magyar Kupa huszadik győztese –, miután 2011-ben a bajnokságban, két éve pedig a kupasorozatban lett ezüstérmes. Kupagyőztesként a következő idényben az Európa-liga selejtezőjében kezdhet. Egyben az is eldőlt, hogy a Konferencia-liga nyári selejtezőiben a Fehérvár és a Puskás Akadémia indulhat majd.

„Az eredményeket tekintve ez edzői karrierem legnagyobb sikere, de a paksi futball történetében is az. Ez egy nagyon erős közösség, nagyon jó csapatjátékot tudunk játszani, ezt ma is bizonyítottuk tízen is, ha kell, akkor csúsznak-másznak. Amit megbeszéltünk taktikát, azt több-kevesebb hibával, de maradéktalanul megcsinálták a fiúk. A padlóról álltunk fel, mert az első félidő nagyon furcsán alakult. Meghoztuk azokat a lépéseket, amiket szakmailag egy kiállítás után meg kell, egy csatár maradt elöl, rendeztük a sorokat a középpályán, hátul pedig megvoltunk. Próbáltuk húzni az időt, hogy minél tovább maradjon döntetlen, aztán a végén ráhúzunk valamit” – összegzett a paksi vezetőedző.

Bognár György bevallotta, ebben a bajnokságban feladták a kockázatvállalós, látványos játékot az eredményesség érdekében. A mester szerint a profi futballban az eredménnyel el kell számolni.

„Ez nagy siker volt számunkra, megérte ez az év, de ha választanom kellene a régebbi foci és a mostani között, akkor a régebbit választanám. Inkább a játékra törekednék, hogy még több esemény legyen egy meccsen, még jobban szórakozzanak a nézők és mellette persze nyerjünk is” – vallotta be Bognár.