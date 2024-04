„Szoboszlainak össze kell kapnia magát!”, „Gyenge, képtelen hozni a szintet” – megint ekézi a brit sajtó a magyar klasszist

A szerző szerint Liverpool és az Arsenal vereségeinek eredményeképp a Man City lett a legnagyobb esélyes a Premier League megnyerésére, Szoboszlaiék pedig lemaradtak a bajnoki címért folyó versenyben. Picit azért árnyalja Szoboszlai teljesítményével kapcsolatos véleményét azzal, hogy megjegyzi, a Vörösök játékosai közül sokan teljesítettek tudásuk alatt; a Palace elleni meccsen Curtis Jones, Diogo Jota és Mo Salah is óriási helyzetekat rontott el.

„Szoboszlainak össze kell kapnia magát, ha a Liverpool meg akarja nyerni a bajnokságot!”

– olvasható a Sixsports cikkében.

A lap megemlíti, hogy Szoboszlai Dominikot James Pearce, a The Athletic szerzője is bírálta a gyenge teljesítménye miatt, és hiába hagyták ki a társai a helyzeteiket, a szakíró a magyar válogatott csapatkapitányának ravaszságát és játékintelligenciáját hiányolta a mérkőzésen mutatott játékából.

Pearce szerint Szoboszlai karácsony óta gyengén játszik, és egy sokmillió fontért szerződtetett labdarúgó esetében ilyen hosszú idő alatt vissza kellett volna térnie a korábbi szintjéhez. Úgy vélte, meggyőződés nélkül játszik, miközben a Liverpoolnak szüksége lenne a jó teljesítményére. Úgy fogalmazott, „Szoboszlai beállt Endó helyére, de ez nem igazán segített a csapaton. Abszolút képtelen volt megközelíteni azt a szinteket, amelyit karácsony előtt hozott”.

A kritikák ellenére azért voltak többen is, akik megvédték a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát – például Marco Rossi szövetségi kapitány és a Liverpool drukkerei is, akik továbbra is bíznak benne.