„Ostobaság” – Marco Rossi megvédte Szoboszlai Dominikot

A Bors vette észre, hogy a World Soccer magazin legfrissebb lapszámában Marco Rossival készített interjút, és többek közt a Liverpool magyar klasszisának vélt vagy valós formahanyatlásáról is megkérdezték.

A szövetségi kapitány elismerte, hogy Szoboszlai az elmúlt hetekben nem minden mérkőzésen nyújtott csúcsteljesítményt, de kiemelte, hogy összességében nagyon elégedett vele a válogatott csapatkapitányának játékával.

„A szezon első részében kiemelkedően játszott. Sok megfigyelőt meglepett Angliában és külföldön is. Aztán volt néhány gyengébb mérkőzése, de kisebb sérülést is elszenvedett. A visszatérése után is nagyon jól játszott például a Sparta Praha ellen” – emelte ki Rossi (a cseh klub ellen 5-1-re illetve 6-1-re megnyert meccseken Szoboszlai két gólt szerzett, és egy gólpasszt adott).