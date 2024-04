Íme a világ legértékesebb labdarúgói - Szoboszlai Dominik is köztük van!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Szoboszlai Dominik jelenleg a 36. legértékesebb labdarúgó a világon – legalábbis a Football Benchmark értékelése szerint. A labdarúgópiaci adatbázis-oldal kicsit másképpen értékel mint a Transfermarkt, ennek megfelelően természetesen a labdarúgók játékjogának becsült értéke és a sorrendjük is másképp alakul. Érdekesség, hogy míg előbbinél 81,2 milliós becsült értékével érte el ezt a helyezést, addig utóbbi oldal „mindössze” 75 millió eurós értéket állapított meg, mégis jobb helyezést kapott, ott a 32. lett.

A Liverpool játékosai közül egyébként a Transfermarkt szerint a magyar klasszis a legértékesebb, maga mögé utasítva Mo Salah-t, Luis Díazt és Darwin Núnezt is.

A Football Benchmarktnál azonban Trent Alexander-Arnold és Núnez is megelőzi.

A nemzeti együttes csapatkapitánya mellett egyébként több magyar játékos értéke is emelkedett az elmúlt időszakban, igaz olyan is van, akié visszaesett, de összességében még mindig most a legértékesebb a magyar válogatott.