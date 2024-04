Szoboszlai a lecseréléséről: Tudtam volna 90 percet játszani!

„Általában minden meccs nagy iramú itt, a Premier League-ben. Hála Istennek most nem hátrányból kellett indulnunk, de megcsináltuk magunknak, hogy izgalmas legyen. El kellett volna döntenünk hamarabb! Szerintem senki nem volt megelégedve az első félidei teljesítménnyel, egyik játékos és az edző sem. A második félidőben – a kapott gólt leszámítva – változtattunk a játékunkon és a hozzáálláson, és sikerült nyernünk” – fogalmazott a Spíler tv-nek Szoboszlai, aki a 25. Premier League-meccsén szerepelt, s jól teljesített. A második játékrészben, 1-1-es állásnál lecserélte Jürgen Klopp, aki korábban a házi gólkirály Mohamed Szalahhal is hasonlóan cselekedett.

„Hozzá vagyok szokva, hogy 90 percet játszom. Ugye a válogatottban is kétszer végig a pályán voltam, azért a klubomban is játszottam párszor a szezonban. Legutóbb is így volt. Tudtam volna ma is 90 percet játszani,

de nagyon sok meccs van előttünk, bő a játékoskeret, mindenki megkapja a lehetőséget.

Vasárnap United-meccs van. úgyhogy arra kell felkészülni.”

Azaz a Sheffield után a Manchester United vár a listavezető Liverpoolra. A Vörösök hetente kétszer játszanak, a sűrű menetrend azonban a magyar játékos szerint nem okozhat problémát.

„Nem újdonság, mert azért mindig így van. Egymást követik a mérkőzések akár kupáról, bajnokságról vagy Európa Ligáról van szó. Fel vagyunk rá készülve. Mindenkinek készen kell állnia, ha kell, kezdőként, ha kell, csereként. Először is kielemezzük ezt a mérkőzést, pihenünk egyet, és készülünk, mert nem egy egyszerű meccs vár ránk Manchesterben” – tekintett előre Szoboszlai.

A Liverpoolnak van törleszteni valója a Manchester Uniteddel szemben: decemberben hazai pályán két pontot veszített ellene (0-0), márciusban hosszabbítás után 4-3-ra kikapott idegenben, és kiesett az FA Kupából.