Élő közvetítés: Manchester United–Liverpool 1–0

Nyitókép: Adrian Dennis/AFP

***

Cikkünk frissül!

Az angol Ligakupa után az FA-kupát is szeretné elhódítani az idén a Liverpool. Ehhez a negyeddöntőben most a Manchester Unitedet kell legyőznie Szoboszlai Dominik csapatának idegenben. A Pool a következő összeállításban kezd 16.30 órától az Old Traffordon: Kelleher – Gomez, Quansah, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Endo, Szoboszlai – Szalah, D. Nunez, L. Diaz.

A Liverpool az elmúlt öt meccséből négyet megnyert (2 Európa-liga, 2 Premier League), s csupán a Manchester City ellen játszott döntetlent (1–1) a múlt héten. Némileg nehezíti ugyanakkor Jürgen Klopp vezetőedző helyzetét, hogy sok meghatározó játékos (Alexander-Arnold, Alisson, Bajcetic, Diogo Jota, Jones, Matip, Thiago) sérült még a csapatban.

Kövessék élő közvetítésünket – percről percre:

25. perc: Wataru Endo került hatalmas helyzetbe. Egy az egyben vihette volna a hazai kapusra a labdát, de a védők közbelépésének köszönhetően a kapu végül nem forgott veszélybe.

18. perc: Szoboszlai jól passzolt Joe Gomezhez, akinek a lövés már nem sikerült olyan jól, a tizenhatosról a kapu fölé bombázott.

14. perc: A vendégek szépen kipasszolták a hazai védelmet, de Robertson lövés fölé szállt.

10. perc: A manchesteri Alejandro Garnacho lövését követően Kelleher még bravúrral védte, de Scott McTominay érkezett a kipattanóra és a hálóba lőtt, 1–0.

5. perc: A hazai kapunál Szoboszlaié volt a Pool első lövése, de Onana könnyedén fogta a labdát.

4. perc: Rasford engedte el a meccs első lövését, de Kelleher kiütötte a bal sarokba tartó labdát.

1. perc: A Manchester United kezdte a mérkőzést.