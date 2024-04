„Szép dolog a Puskás-időszakot emlegetni, de a múltból nem lehet megélni” – Kovács Kálmán Honvéd-legenda a Mandinernek

Nyitókép, fotó: ripost.hu

Mint arról a Mandiner is beszámolt a hétvégi, Szeged-Csanád elleni mérkőzés előtt a klubért aggódó Honvéd-szurkolók demonstrációt tartottak, ahol elsősorban – a biztató jövőben reménykedve – a jelenlegi tulajdonosok távozását követelték. Az összejövetelen nem tudott jelen lenni a kispestiek 56-szoros válogatott támadója, de a gondolatait tolmácsolták a szervezők. A Mandiner megkeresésére a klubbal öt bajnoki címet szerző legenda részletesen is elmondta a véleményét a kialakult helyzetről.

Mi a véleménye a kialakult helyzetről?

Nagyon szép dolog állandóan a Puskás-időszakot emlegetni, büszke is lehet rá a Honvéd, de a múltból nem lehet megélni!

Sokkal fontosabb, hogy végre egy reális jövőképe legyen a klubnak. Az akadémiai rendszert jól csináljuk (bár ahogy hallottam, akadt olyan hétvége, amikor egyetlen csapatunk sem nyert), de kicsit el is csúsztunk a rendszerben. Ugyanis kettévált a klub és az akadémia, pedig jóval hatékonyabb és eredményesebb lenne, ha egymással karöltve működnének. Ez manapság közel sincs így. Nem látom az akadémiai edzőket és játékosokat a felnőtt csapat mérkőzésein, mint ahogy a korosztályos bajnokikra sem sűrűn járnak ki az első csapatnál dolgozó szakemberek. Sajnos ez a kettősség érezhető mindenben, a hétköznapokon: az akadémia nem kapcsolódik a felnőtt csapathoz és viszont. A jelenlegi összevissza állapot semmiképpen nem ideális, és meggyőződésem, hogy ez az eredményességre is kihat.

Ha már az eredményességet említette: miként éli meg, hogy még az NB II-ben is a vártnál jóval gyengébben szerepel a csapat?

Természetesen rendkívül rosszul. Ha már Bozsik Aréna az otthonunk, az ő intelligenciáját és játékkészségét helyezném előtérbe. Egy kreatív, a futballt játszó csapatra lenne szükség; tisztában vagyok vele, hogy egy Puskás Ferenc- vagy Bozsik József-szintű tehetséget manapság nagyon nehéz találni, éppen ezért a klubhoz ezer szállal kötődő, intelligens futballistákra építenék. Látszik, hogy a gazdasági volnalon jelenleg gondok vannak, éppen ezért még inkább nevelő egyesületté kellene, hogy váljunk. A Budapest Honvéd esetében a dél-pesti kötődés mindig rendkívül fontos volt, éppen ezért nem csak a kispesti, hanem a csepeli, a soroksári és a pesterzsébeti tehetségeket kutatnám föl.

A vasárnapi demonstráció résztvevői leginkább a jelenlegi tulajdonosok távozásában látják a kedvező változást. Ön milyen jövőképben reménykedik?

Ahogy hallottam, a tüntetés kulturált körülmények között zajlott, sok értékes gondolat hangzott el és nem csak az Ultrák képviseltették magukat.

Ha lesz lehetőség rá, szerintem a klub vezetői hajlandóak lennének az eladásra. Hallottunk is már ezzel kapcsolatban különböző híreket, de valóban közös érdek, hogy jöjjön az új vonal.

Kellene egy olyan befektetői csoport, amely lehetőséget lát a Honvédban, bonyolódjon le minél hamarabb az adásvétel, és kezdődjön meg egy eredményes klub felépítése.

Jelenleg azonban még ott tartunk, hogy az NB III közelebb van a csapathoz, mint az élvonal...

Teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy a harmadosztályba csússzunk vissza, annyira azért nem alakulhatnak rosszul a dolgok. Az NB I-gyel kapcsolatban is azt mondom: akkor jussunk fel, ha minden körülményt figyelembe véve felkészültünk rá. Még jó, hogy ebben az idényben nem jön össze az élvonal, mert akkor úgy nézne ki, hogy minden rendben van...

Megjósolni sem lehet, mikor jutunk fel az első osztályba, hiszen a megfelelő szintű erősítéshez és az akadémiai fejlesztéshez még mélyebben zsebbe kell nyúlni.

Ha egy tőkeerős befektető jön, akár jövőre is összejöhet az NB I, de az is elképzelhető, hogy két, három év múlva. A legfontosabb, hogy tegyük rendbe a Honvédot: legyen egy eredményes klubmodell, és ne csak mondogassuk, hogy az akadémiánkra építjük az első csapatot, hanem – tegyük is meg!