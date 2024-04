Nincs BL, akkor Európa-ligát nyerne Szoboszlai Dominik csapata

Nyitókép: Michal Cizek/AFP

A labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén csütörtök este az angol bajnokaspiráns az észak-olasz csapatot fogadja az Anfield Roadon. A meccs előtti sajtótájékoztatón Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője elárulta, a sérülésből visszatérők közül kik lesznek bevethetők a találkozón. A hiányzók listája elég hosszú volt mostanában a Poolnál. Viszont a hosszú hetek óta nem bevethető Alisson, Diogo Jota és Trent Alexander-Arnold, valamint az idényben még egyszer sem pályára lépő Stefan Bajcetic is részt vett már a csapat edzésein. No persze, ez még nem azt jelenti, hogy a német szakember a kezdőként számíthatna rájuk a csütörtöki, Atalanta elleni Európa-liga-mérkőzésen, ugyanakkor közülük páran akár csereként már játszhatnak. És az is megkönnyíti az edző munkáját, hogy a szezonból hátralévő másfél hónapban, a bajnoki címért folyó harcban jobban tud rotálni. „Még egyikőjük sem végez teljes értékű edzéseket, ezért most még nem tudom, mi lesz holnap, meglátjuk, hogy bármelyiküket bevetjük-e. Azt senki sem szeretné, hogy újra megsérüljenek" – nyilatkozta Klopp.

A bergamói ellenféllel kapcsolatban az újságírók felidézték a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola 2019-es nyilatkozatát, miszerint olyan az Atlantánál vendégeskedni, mintha fogorvoshoz menne az ember. Klopp erre frappánsan ennyit felelt:

„Ellenünk is annyira kellemetlen játszani, mintha fogorvoshoz menne valaki. Legalábbis ez a célunk. Mint ahogy az is, hogy megnyerjük az Európa-ligát”

Talán sokan emlékeznek még rá, hogy a két csapat 2020-ban a Bajnokok Ligájában találkozott legutóbb. Akkor az Anfielden 2–0-s olasz, Bergamóban 5–0-s angol győzelem született.

„Mindkét együttes változott azóta. Nehéz lesz mindkettőnek ez a meccs. Mindenesetre én izgatottan várom, jó kis csata lesz szerintem” – véli a Vörösök edzője.

Amúgy kicsit más lesz ez a találkozó az Anfielden, mint a többi, ugyanis a szurkolók a jegy- és bérletárak tervezett megemelése ellen való tiltakozásul ezúttal otthon hagyják a drapériáikat, a You’ll Never Walk Alone klubhimnusz éneklése közben nem emelkednek magasba a zászlók.

„Ha a molinók nincsenek ott, azt túléljük. Ha a szurkolók nincsenek, azt nem.

De megértem a csalódottságukat. Biztos vagyok benne, hogy megtalálják a megoldást, feltehetően lesznek egyeztetések erről. Remélhetőleg ez nem áll a szurkolóink és közénk. A koronavírus-járvány idején már átéltük, hogy a zászlók ott voltak a lelátókon, de a drukkerek nem. Nem szeretnénk, ha ez újra megtörténne” – mondta Szoboszlai Dominik edzője.

A sajtótájékoztatón megkérdezték a Liverpooltól az idény végén távozó, és egyéves pihenőre vonuló Kloppot, elképzelhetőnek tartja-e, hogy egyszer az olasz bajnokságban dolgozzon. Elég egyértelmű választ adott erre: „Csak az olasz ételeket ismerem, nem beszélem a nyelvet. Nem készülök ilyesmire, sőt, egyelőre edzőként sem látom magam a jövőben. De kérdezzenek meg egy év múlva, akkor okosabb leszek” – válaszolta.