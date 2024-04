„Kedvelem játékosként, de...” – a Fradi edzője elmondta a véleményét ifjabb Lisztes Krisztiánról

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A Ferencváros a hétvégén 2-1-re legyőzte az MTK-t, a csapatban helyet kapott a sérülését követően visszatérő ifjabb Lisztes Krisztián, és azonnal meghálálta a bizalmat, hiszen gólpasszal és góllal is hozzájárult a sikerhez. A Fraditól a szezon végén távozó és az Eintracht Frankfurt együtteséhez szerződő labdarúgó februárban sérült meg, de

március végére már egészséges volt – ennek ellenére azóta mindössze 35 perc játékidőt kapott edzőjétől, Dejan Sztankovicstól, azt is csak miután a Fradi bebiztosította a bajnoki címet.

Hogy miért történt így, azt csak találgatni lehet. Mindenesetre a vezetőedző a meccset követően tett nyilatkozata beszédes volt. A Fradi fiataljainak adott játékpercekkel kapcsolatban a menedzser úgy fogalmazott, „Ezek a fiatalok jelentik a Ferencváros jövőjét. Emlékszem, én is tizenhat és fél évesen debütáltam a Zvezdában. Hatalmas gratuláció jár a játékosaimnak, Tóth Alex, Kehinde, Dhonata és Lisztes is megtette a magáét. Próbálok annyi lehetőséget adni nekik, amennyit csak lehet, a legtöbbször velünk is edzenek, minden esélyük megvan arra, hogy szép karriert fussanak be.”.

Sztankovics külön is dicsérően nyilatkozott Lisztesről, de egy apró megjegyzéssel árnyalta a képet.

„Nagyon jól játszott az első félidőben, iszonyatosan tehetséges, nagyon kedvelem játékosként, de sokat kell dolgoznia a jövőben. Remélem, hogy idővel fontos játékosa lesz a magyar válogatottnak, mert minden adottsága megvan hozzá, nagyon jól cselez, lát a pályán,

de én úgy látom, hogy többet kell dolgoznia.

Hosszú sérülés után tért vissza március közepén, amikor nagy menetelésben volt a csapat, és nem tudtam elég lehetőséget biztosítani neki, mert minden meccs döntő fontosságú volt” – mondta a sportal kérdésére válaszolva a szerb szakember.

A Ferencváros menedzsere lecserélését követően súgott valamit ifj Lisztes Krisztán fülébe, hogy mit mondott, arról a labdarúgó beszélt a Nemzeti Sportnak.