Harry Kane bosszút állt, akár a BL-t is megnyerheti a Bayern München

Továbbra is életi a reményt a Bayern München, hogy ne legyen teljes katasztrófa a 2023-2024-es szezonja. A legrangosabb európai sorozatban már a legjobb 4 között vannak a nyáron távozó Thomas Tuchel – Lőw Zsolt páros irányította németek, akik a londoni 2-2 után hazai pályán továbbjutottak a Bajnokok Ligájában.

Egy gól döntött

A Bundesliga előzi 11 kiírását kivétel nélkül megnyerő Bayern idén sem német bajnok, sem német kupagyőztes ne lesz. Az utolsó esélye a BL maradt, s ennek megfelelő elánnal ment bele a bajor sztárcsapat az Arsenal elleni visszavágóba. Az első találkozón büntetőből eredményes Harry Kane 20 találkozón már 15 gólnál járt az őt gyerekként eltanácsoló Ágyúsok ellen. A németek angoljára kiemelt figyelmet fordítottak a vendégek, akik őt ugyan féken tartották, de csapatát nem tudták. A második félidőben fokozódott a Bayern nyomása, egy kettős kapufát még megúszott Mikel Arteta csapata, de a 63. percben kapitulált: Guerreiro beadaását Josua Kimmich fejelte a kapuba (1-0). A mezőny egyik legalacsonyabb embere, aki néhány hete összekülönbözött a magyar másodedzővel, most ünnepelt hős lett.

Kane helyett Kimmich a hős

A szakértők és a szurkolók többsége is arra számított,hogy Harry Kane lesz a nyerőember, de Joshua Kimmich lett. A 29 éves német középpályás tizedik meccsén az első gólját szerezte a mostani BL-kiírásban. A teljes szezonban 36 fellépésén is mindössze a másodikat. A Bayernt 2015 óta erősítő német válogatott középpályás már a 80. Bajnokok Ligája találkozóján lépett pályára (12 gól),

„Csodálatos érzés ilyen fontos gólt szerezni a szurkolóink előtt egy olyan estén, mint a mostani.

Ezek azok a pillanatok, amelyekért dolgozunk. Mi pedig keményen megdolgoztunk érte. Most megkaptam a jutalmat

. Örülök neki, egyelőre az elődöntőre koncentrálunk, aztán meglátjuk, mi lesz. Remek, hogy a szurkolóinkkal ünnepelhetünk. A második félidei teljesítmény nagyon jó volt és tudtunk egy gólt szerezni és ha a két meccset együtt nézzük, úgy vélem, megérdemelten jutottunk tovább” – idézi a játékost az nso.hu.

Jöhet a Real Madrid

Az Arsenal elleni ötödik egyenes kieséses BL-párharcát is sikerrel vette a Bayern München, amely négy év után jutott be az elődöntőbe – 2020-ban meg is nyerte a sorozatot. A döntőben éppen a mostani edzőpárosa vezette Paris SG ellenében. Az elődöntőben a címvédő Manchester City-t drámai meccsen, idegenben kiejtő Real Madrid vár a bajorokra. a másik ágon a PSG és a Dortmund csap össze. Ha a Real – City párharc előtt előrehozott döntőről beszéltünk, akkor a 14-szeres győztes Real Madrid és a 6-szoros első Bayern München összecsapásával hasonló a helyzet – lehet még fokozni az izgalmakat.