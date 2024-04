Dráma a Bl-negyeddöntőben – Manchester City - Real Madrid 1-1 (tizenegyesekkel: 4-5)

A szerdai meccs lassabban indult, mintha picit tapogatóztak volna a felek, de azért az első percekben mindkét csapatnak volt egy-egy helyzete. Először a City szerezhetett volna gólt, Akanji remek keresztezését követően De Bruyne passzolt középre, de Lunyin kirepülve menteni tudott az érkező Bernardo Silva elől. Pár perccel később Camavinga lőtt kapura nagyjából 25 méterről de most meg Ederson volt a helyén.

A mérkőzés első gólját a Real Madrid szerezte a 12. percben; Valverde indítását Vinícius Jr. lőtte be középre, Rodry pedig közelről előbb a kapusba rúgta a labdát, a kipattanóból viszont már sikerült gólt szereznie (0-1).

Guardiola csapata Haaland révén majdnem válaszolni tudott, de a norvég támadó fejese a lécen csattant.

A Manchester City többször is beszorította a Realt – vagy utóbbi húzta magára az ellenfelet – de vagy a betömörült védelem, vagy a kapus, vagy a kapufa mindig megakadályota az egyenlítést.

A spanyol együttes viszont gyors kontrákkal többször is átjátszotta ellenfelét, és pillanatok alatt felért a kapujukig, ám a befejezés itt sem sikerült.

A 36. percben nagyon közel kerültek az egyenlítéshez a világoskékek – Haaland lépett vissza egy labdáért, majd indította a középen felfutó Grealish-t, ám ő végül az oldalhálót találta el.

Az angol védő ezután egy sárgát is kiharcolt Dani Carvajalnak, aki csak két kézzel tudta megállítani – bár ebben talán az is benne volt, hogy a spanyolt már korábban megjegyezte magának a játékvezető, amikor gyanúsan hirtelen „meggyógyult” miután a térdét fájlalta a földön fekve, majd csendre intette a jelenetet füttyszóval „díjazó” manchesteri közönséget.

Grealish és Carvajal küzdelme

Forrás: Darren Staples / AFP

Az első játékrész utolsó percében Kevin De Bruyne mutatta be elképesztő rúgótechnikáját – a Manchester City 8. szögletét úgy tekerte be, hogy ha Lunyin nem nyúl bele és tolja fölé, valószínűleg beakadt volna a hosszú felsőbe. A félidő végén az angolok is próbálkoztak egy kontrával, de a Real védelme visszazárt, mielőtt bármi történhetett volna.

A második félidő elején megint Grealish volt a főszereplő; egy kivágott labdát nygjából 20 méterről kapásból lőtt óriási erővel kapura, de Lunyin jó helyen volt, és védeni tudott.

A Manchester City egyre másra azzal próbálkozott, hogy a balszélről a védők mögül beívelt labdákkal a védőknél általában magasabbra ugró Haaland fejét keressék, de ez jó darabig nem hozott eredményt.

A norvég ezután kapott egy kiváló indítást a nagyon sokat futó De Bruyne-től, ám a labda hiába ment el a kivetődő kapus mellett, Nacho végül menteni tudott. Az 59. percben fordult a kocka – most Grealish kapott sárga lapot egy Carvajal elleni szabálytalanságért, hátulról csúszott be, de a labda helyett a spanyol lábát találta el. Egy perccel később szinte ugyanez a jelenet játszódott le, de más szereplőkkel – Belliningham felrúgásáért Gvardiol kapott lapot.

A 63.percben pedig a bíró is kapott egyet – labdával rúgták hasba – Daniele Orsato kért is egy pár másodperc szünetet, hogy kipihenje.

A Manchester City mindent megpróbált, de a Real Madrid fegyelmezett védelme a tizenhatos vonaláig betömörülve olyan falat alkotott, amit nem tudtak áttörni. Nem volt véletlen, hogy a szögletarány a 70. percben 13-0 volt. Egy perccel később Vinícius eldönthette volna a meccset, ha egy picit gyorsabb. Bellingham jól indította a szélen felfutó Valverdét, akinek passzát Ederson érte el előbb.

A 76. percig kellett várni a City egyenlítésére. A pár perccel korábban becserélt Jeremy Doku a szélen megverte Valverdét és középre passzolt laposan, Rüdiger pedig túl gyengén ért bele, és a labda így De Bruyne elé került, aki 7 méterről közelről a hálóba rúgta. A belga kicsit később kétszer is majdnem megfordította a meccset, de két nagy helyzete végén a kapu felett ment el a lövése.

A gólszerző Kevin De Bruyne ünnepel

Forrás: Paul Ellis / AFP

A végére Kroos helyett Modric, Rodri helyett Brahim Díaz érkezett a Realba, a Manchester City viszont egyre nagyobb fölényben volt, a blancók alig-alig lépték át a felezővonalat. Változás nem történt, úgyhogy következett a hosszabbítás – Guardiola pedig váratlant húzott, és

Erling Haaland helyére az argentin világbajnok Julian Alvarez érkezett.

A 106. percig kellett várni a Real Madrid első szögletére (a Man City eddigre 16-ot rúgott), és ezután Rüdiger előtt volt a lehetőség, hogy előnyhöz juttassa a királyi gárdát, de 5 méterről fölélőtte. A madridi együttes igyekezett feljebb menni és magasabban letámadni a menchesterieket és ez hellyel-közzel sikerült nekik. A 110. percben Carvajal oly mértékben begörcsölt, hogy nem tudta folytatni a játékot.

Az utolsó 5 percre megint nőtt a kékek fölénye, de a Real úgy „betolta a buszt” a kapu elé, mintha még mindig Mourinho lenne az edzőjük,

és még egy-két támadást is vezettek, de ezek végül erőtlennek bizonyultak. A királyi gárda azonban bírta a Manchester City irtózatos fölényét, és kihúzta 120 percig, ezért jöhettek a tizenegyesek.

A tizenegyespárbajt a Manchester City kezdte, Julian Alvarez pedig magabiztosan értékesítette a lehetőséget. A Realtól Luka Modric lőtte az elsőt, és Éderson nagy meglepetésre kivédte a horvát labdarúgó lapos lövését. Bernardo Silva talán demoralizálni akarta az ellenfelet azzal, hogy félmagasan középre lőtte, de Lunyin nem vetődött el, így csak szimplán ölbe vette a labdát. Bellingham viszont elküldte Edersont és gólt szerzett, így megint egálban volt a két fél.

Kovacic érkezett és ő sem lőtte eléggé a szélére, Lunyin ezt is kiszedte. Lucas Vasquez viszont belőtte, ezzel a Real Madrid került előnybe – ráadásul ugyanoda rúgta mint Jude Bellingham. Phil Foden nem hibázott, megvárta míg a Real kapusa elvetődik, Nacho szintén gólt rúgott, ezzel még mindig a Real vezetett.