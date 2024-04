A világ egykori legjobb kézilabdázója szerint Párizsig még jobb lehet a női válogatottunk

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar női kézilabda-válogatott kvótát szerzett a párizsi olimpiára, miután a debreceni selejtezőtorna vasárnapi zárómeccsén 37–28-ra legyőzte Japánt, így hibátlan teljesítménnyel a tabella élén végzett. Ennek köszönhetően negyedszer fordul elő, hogy a magyar férfi és női kézilabda-válogatott is olimpiai résztvevő. A lányok a kijutás után azt nyilatkozták, nekik bárki jöhet, annyira együtt van most a csapatuk.

Minden idők egyik legeredményesebb magyar kézilabdázója, Siti Beáta jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémián az utánpótlással foglalkozik, s persze ő is szurkolt most a válogatottnak.

„Ezek a játékosok képesek melós ruhában küzdeni és megdögleni egymásért” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Siti Beáta, miután a magyar női kézilabda-válogatott kijutott a párizsi nyári olimpiára a debreceni olimpiai selejtezőről. Az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok korábbi játékos szerint a mieink a tavalyi világbajnokság óta rengeteget fejlődtek, és szerethető csapatunk lesz a francia fővárosban a férfiválogatott mellett.

„Egy válogatott életében nagyon sok minden közrejátszik abban, hogy egy adott világverseny sikeres vagy kevésbé sikeres. A mostani eredményhez valószínűleg az is kellett, hogy voltak mélypontok a tavalyi világbajnokságon, de a lényeg az esély megragadása volt Göteborgban.

Miközben sokan sikertelen világbajnokságról beszéltek akkor, addig most három győzelemmel kijutottunk az olimpiára. Rengeteget fejlődtünk december óta,

de július végéig hasonló fejlődésre lesz szükségünk, mert Párizsban a világ legjobb válogatottjaival kerülhetünk majd össze. Ez a gárda még nagyon fiatal, de a tehetségüket talán azt mutatja leginkább, hogy mennyire gyorsan tanulnak és érnek bele ezekbe a világversenyekbe. Ezen a három mérkőzésen megmutatta a magyar csapat, hogy milyen gyorsan fejlődik, valamint, hogy mekkora szíve van” – véli Siti.

Siti Beáta olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok korábbi válogatott kézilabdázó - Fotó: MTI/Illyés Tibor

A korábbi 135-szörös válogatott játékos a Magyar Nemzetnek kiemelte, hogy milyen erős csapategység jellemzi női válogatottunkat.

„Serdülő és ifjúsági koruk óta ismerem és figyelem őket – mondta a volt irányító. – Az idősebb és a kevésbé rutinos játékosok jól kiegészítik egymást, így adott esetben, ha nehézség van és hullámvölgybe kerül valaki, akkor remekül tudják segíteni belülről a másikat. A csapat tagjai tudják, hogy milyen, ha megégetik magukat egy világversenyen, de ezekből a helyzetekből is felálltak és továbbléptek a játékosok. Szép lassan csapatszinten addig építkeztek, hogy most már nem buknak el az utolsó pillanatban, mert mentálisan is erősek.

Nagyon bízom benne, hogy az olimpián láthatjuk majd, ahogy újabb szintet lépnek. Hiszem, hogy meg kell élnünk kudarcokat, hogy aztán ilyen szép napokat is megélhessünk.”

Siti Bea reméli, hogy abban a lendületben maradnak a mieink, amit most mutattak nekünk Debrecenben. Szerinte lesznek még hibáink, néha több, néha kevesebb, de egy olyan társaságot látott, amelynek tagjai képesek megdögleni egymásért és képesek melós ruhában küzdeni, valamint képesek örömmel az arcukon, felszabadultan játszani.

Az ötkarikás kézilabdatorna csoportjait kedden 17.30 órától sorsolják a francia fővárosban. A tizenkettes olimpiai mezőny a férfi- és a női torna esetében egyaránt két hatos csoportra oszlik, és mindkét hatosból négyen-négyen jutnak majd be a legjobb nyolc közé Párizsban. Onnantól kieséses rendszerben, először a negyeddöntőkkel folytatódik a küzdelem.