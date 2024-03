Verstappen mehet, ha menni akar – mondja a Red Bull botrányba keveredett csapatfőnöke

Tovább folyik a belső hatalmi konfliktus a 20. Formula-1-es idényét rögtön egy kettős győzelemmel indító Red Bull Racing istállónál. A vezess.hu cikke szerint a zaklatási botrányba keveredett (majdbelső vizsgálatot követően felmentett, de lehet, hogy mégis távozó) csapatfőnök, Christian Horner is megszólalt a pletykákról, miszerint amennyiben ő marad, Verstappen átigazolhat a Mercedeshez.

A hírek szeront a Mercedes bármikor örömmel szerződtetné a háromszoros világbajnokot, aki jelezte, hogy amennyiben a Red Bull-motorsportfőnök Helmut Marko megy, ő sem marad tovább. Marko korábbn azt mondta, „szemernyi kétsége” sincs afelől, hogy a Mercedes bepróbálkozik náluk – Meg lennék lepve, ha nem ez történne, de Max nagyon lojális pilóta” – fogalmazott.

A Red Bull osztrák vezetői, valamint Verstappenék által megbuktatni kívánt, de az energiaital-márka jelenleg is 51%-os többségi tulajdonosának számító thai Yoovidhya család által támogatott Horner világos kijelentést tett Verstappen esetleges elengedésével kapcsolatban. A csapatőnök úgy fogalmazott,

„Olyan ez, mint bármi az életben: senkit nem lehet maradásra kényszeríteni egy darab papírral. Ha valaki nem szeretne ennél a csapatnál dolgozni, akkor nem fogjuk erővel, az akarata ellenére itt tartani.

Ez ugyanúgy érvényes egy gépkezelőre, tervezőre vagy pénzügyi háttérdolgozóra. A csapatnál való munka elkötelezettséget és szenvedélyt kíván. Maxban megvannak ezek, láthattuk már, amióta 18 éves kora óta itt vezet”

Hozzátette: „Max irányából minden a legnagyobb rendben, kiválóan dolgozik a csapatnál. Nincs feszültség, nincs stressz, jól látható, milyen laza mindenkivel a garázsban. Ez aztán a pályán nyújtott teljesítményében is megmutatkozik. Nézzék, meggyőződésem, hogy bármelyik F1-es csapat a legnagyobb örömmel fogadná őt. Persze ahogy Toto [Wolff, Mercedes-csapatfőnök] is mondta, a legjobb pilóták a legjobb autóban szeretnének ülni. Mi egy csapat vagyunk, Max most épp az 56. futamgyőzelmét, a 100. dobogós helyezését érte el velünk. Persze soha ne mondd, hogy soha – ha egy pilóta nem akar egy csapatnál lenni, elmegy máshova, de én nem tudom elképzelni, hogy miért akarna valaki távozni innen”.