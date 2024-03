Versenyzők, szervezők, nézők: ki a felelős a rally-tragédiáért?

Vizsgálódás,hallgatás

„A baleset körülményeit a hatóságokkal együttműködve az MNASZ haladéktalanul kivizsgálja. A vizsgálat lezártáig az MNASZ és a verseny rendezősége a balesettel kapcsolatos további tájékoztatást, illetve nyilatkozatot nem kíván tenni” – áll a Magyar Nemzeti Autósport közleményében. Azaz hivatalosan semmilyen információt nem közölnek a történtekről, hozzátéve, hogy „a körülmények tisztázása a hatóságok feladata”.

A versenyt ugyanakkor az MNASZ rendezte, s balesetveszélyes olajfoltok miatt egy időre le is állította. Korábban is előfordult, hogy néző esett áldozatul egy hazai országúti rally futamon. 2022 októberében egy segítségnyújtáshoz megálló autót egy mögötte érkező meglökött, s az irányíthatatlanná vált jármű elütött egy 36 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette.

Felelőtlenség

A tragédiáról keringő felvételeken jól látszik, hogy a néző egy kanyarnál, egy kerítés előtti védtelen területen tartózkodtak. Ezt a rendőrség is megerősítette: „A baleset a nézők elől elzárt területen következett be, az ott tartózkodás tilalmára tábla is figyelmeztetett.”

Meg nem erősített hírek szerint az egyik áldozat egy édesanya, akinek a 12 éves gyermeke súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett. Felmerül a kérdés: megfelelően biztosítottak-e a hazai rally versenyek útvonalai, illetve az utak mellett szurkolók mennyire tartják be a szabályokat, viselkednek felelősségteljesen.

„Sokféle oka lehet, akár műszaki vagy egyéb hiba, elmérnek egy féktávot. Ez autóverseny, tehát benne van.

Tapasztalható, hogy nagyon sokszor a nézők nem fogadják meg a rendezők kérését.

A verseny előtt a felvezető kocsiból elhangzik, hogy hol álljanak” – nyilatkozta Él István korábbi versenyző, szakértő a tv2-nek, amit a kemma.hu szemlézett.

Feldolgozhatatlan

Információnk szerint asofőr és navigátora nem szenvedett súlyos sérüléseket. Azonban nekik, valamint az áldozatok, sérültek családjainak örökre megváltozott az életük. Minden pillanatok alatt történt, s hiába voltak olyanok nézők között, akiknek egészségügyi képesítésük volt, azonnal a sérültek segítségére igyekeztek, de nem tudtak mit tenni. Egyikük, aki saját maga is megpróbált segíteni az áldozatok újráélesztésében, a kórházban megtörve nyilatkozott az M1-nek.

„Sajnos a kezeink között kettő úr elment, és nagyon nehéz volt megbirkózni az eseményekkel. Főleg azzal, hogy

az egyik családtag folyamatosan könyörgött nekünk, hogy hozzuk vissza.

Azt gondolom, hogy nagyon nehezen fogjuk ezt mi is feldolgozni, és tényleg azt kívánom a családtagoknak, hogy próbáljanak megnyugodni..ebben.. nem tudok mit mondani. Nagyon nehéz volt a helyszínen” – fogalmazott Péter.

A rendőrség hétfő délelőtt közleményben tudatta: a baleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja – halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.