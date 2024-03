Szenzáció: magyar tehetséget szerződtet a Kiel

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A Sportál a THW Kiel magyar származású ügyvezetőjére, Szilágyi Viktorra hivatkozva számolt be a várható klubváltásról, a sportvezető elárulta, már egyeztetnek a felek az ügyletről.

„Amint minden részletben megegyeztünk, és hivatalosan is aláírtuk a papírokat, nyilvánosságra hozzuk Imre Bence szerződtetését”

– idézi a portál Szilágyit.

A 21 éves Imre Bence – Imre Géza világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes vívó és Kökény Beatrix olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok kézilabdázó fia – 2019 óta a Ferencváros játékosa, a magyar válogatottban 2023 áprilisában mutatkozhatott be, a januári Európa-bajnokságon pedig a nemzeti együttes egyik legjobbja volt. A portál szerette volna megszólaltatni a fiatal kézilabdázót vagy a szüleit, de egyiküket sem sikerült elérnie.

A német THW Kiel többek között 23-szoros bajnok és 12-szeres kupagyőztes a hazájában, a Bajnokok Ligáját története során négyszer is (2007, 2010, 2012, 2020) megnyerte, legutóbb a 2020-as kiírás végén diadalmaskodott. Az észak-német csapat négyszer elhódította az EHF-kupát is. Nem is vitás, óriási szenzáció, ha egy ilyen komoly klub egy magyar játékost szerződtet.