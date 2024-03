Fel van adva a lecke Marco Rossinak: kik kerülnek a válogatott kezdőcsapatába?

Ezzel szemben klubtársa, Sallai Roland a sérülése után újra szárnyal, mint ahogy a legszebb napjait idézi a Liverpoolba visszatérő Szoboszlai Dominik is, újra formába lendült hosszú kihagyása után Schäfer András – egészen a piros lapjáig játszott is – az Union Berlinben, illetve Nagy Ádámnak is jót tett a téli klubváltás: érkezése óta a Spezia szinte mindegyik bajnokiját végigjátszotta.

Varga Barnabás úgy szórja a gólokat a Ferencvárosban, mintha nem lenne holnap,

Ádám Martin pedig ugyan kevesebb játékpercet kap, de éppen legutóbb lőtte meg első bajnoki góljait a szezonban.

Az előrejátékban ezúttal is bízhatunk, az utóbbi időben nem lehet panasz a magyar válogatott eredményességére, a szezonban hat mérkőzésen 12 gólt termeltünk, a megfelelő védelem összeállítása azonban okozhat fejtörést a szakvezetésnek.