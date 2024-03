Ezt gondolja Mészöly Géza arról, hogy Marco Rossi beérte az örökranglistán az édesapját

„Apu még megélte a Rossi-éra első sikereit és mindig azt mondta, megérdemelt, mert tudja, mit akar és meg is valósítja. Együtt voltunk kint apuval a Puskás Aréna megnyitó mérkőzésén is. Örült Rossi sikereinek és tudta, hogy idővel beéri a listán, ám ez egy cseppet sem bántotta, sőt. Persze viccesen azért hozzá teszem, apu 61 alkalommal ült szövetségi kapitányként a magyar-válogatott kispadján, de mellette pont 61 alkalommal a csapatban is játszott. Marcónak ezen a téren még van mit bepótolnia…” – mondja Mészöly Gáza, aki annak idején, amikor Rossi a Kispest edzője volt, ő pedig a Haladásé, több alkalommal is találkoztak.

Mészöly Géza szerint jó irányba halad a Rossi-válogatott.

Már a kispesti években látszott, különleges képességei vannak ehhez a szakmához.

Az olasz taktikai repertoár, amelyet átültetett, hihetetlenül eredményes. Néhány éve csak néztük, hogy sok nyugati ország okosan honosít, Rossi pedig ezen a téren is ragyogó megoldásokat választott, elég, ha csak Nego, Willi Orbán és Callum Styles honosítását említenem. Pszichológusként is kiváló, de ez minden nyilatkozatából is sugárzik. Azt szokták mondani, egy csapat olyan, mint az edzője. És a magyar-válogatott egy nagyon jó csapat!” – összegzett Mészöly Géza.