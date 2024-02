Kavicsunk kulturális tevékenysége persze nem szorítkozik pusztán a játékosok bőrszín alapú elemzésre, ő a suttyóság minden hangszeren nagy átéléssel muzsikáló virtuóza. Amikor például - még szintén a Haladás kispadján - azzal szembesítették, hogy egyik játékosa, Halmosi Péter a meccs hevében leköpte ellenfelét, Donald Trumpot megszégyenítő blazírtsággal reagált, azt a letaglózóan életszerű eshetőséget fölvetve, miszerint »Péter lehet, hogy csak maga elé köpött, az ellenfél játékosa pedig belefutott.«

Most azt hagyjuk is, milyen kivételes kognitív képességek szükségeltethetnek ahhoz, hogy egy újonnan kinevezett edző mindjárt az első meccsét követően botrányt robbantson ki a személye körül, koncentráljunk inkább csak arra, hogy ha kicsivel is okosabb volna, Mészöly Jr. akár családi példákon keresztül is elsajátíthatta volna a kulturálisan elfogadott viselkedés alapvető normáit. Édesapja, a korábbi 61-szeres válogatott, sokszoros szövetségi kapitány és dokumentumfilm-sztár Mészöly Kálmán ugyanis televíziós szakértőként már belelépett - mit belelépett, szügyig gázolt, élvezettel fürdőzött - hasonló folyóba, amikor egy Sport TV-s elemző műsorban arról értekezett, mennyire könnyű a kluboknak olyan játékosokkal megegyezni, akik »alig jöttek le a fáról Afrikában, és már itt vannak«. Megjegyzendő: a Sport TV akkori műsorvezetőjeként Máté Pál már rögtön az - élő - adásban elhatárolódott a megnyilvánulástól, sőt, Mészölyt egy időre le is vették a képernyőről az eset után.