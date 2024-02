Sejtelmesen reagált Klopp távozására Szoboszlai jól informált menedzsere

„Sok dolog történt az elmúlt évben, amik közül kiemelkedik Dominik Liverpoolba igazolása, illetve az Eb-re való kijutás kiharcolása is. De az is, hogy Dominik másodszor tudott Német Kupát nyerni a lipcseiekkel, ráadásul a döntőben még gólt is szerzett. Nagyon büszke vagyok, hogy ezt mind közösen élhettük át” – fogalmazott Esterházy, majd hozzátette: „Abban érzem különlegesnek az útját, hogy mindig történtek vele olyan dolgok, amik egy nagy karakterteszt elé állították Dominikot, és ezekből a helyzetekből jellemzően erősebben tudott kijönni. Ilyen volt a 2023-as év első fele is, amikor számíthattunk arra, hogy teljesítménye okán komoly érdeklődés lesz iránta.

Kérdés volt, hogy fogja ezt feldolgozni, és hogyan tud emberileg megbirkózni azzal a helyzettel, hogy a világ egyik legnagyobb klubjának a játékosa lett.

Ezekre a kérdésekre olyan válaszokat adott, amelyek miatt bizakodóan nézhetünk a jövőbe” – jelentette ki a menedzser.