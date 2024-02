Felrúgta, de meg is dicsérte a fiatal magyar játékost a tréner, aki Klopp utódja lehet (VIDEÓ)

Újabb ifjú magyar labdarúgótehetség látszik kibontakozni, most épp a Bayer Leverkusenben – Szép Márton nyáron igazolt Székesfehérvárról a német labdarúgó-egyesülethez, amelynél korábban többször is eltöltött egy-egy hetet és két-három mérkőzést követően stabil kezdővé vált a gyógyszergyáriak U17-e együttesében. A 16 éves magyar támadó már több alkalommal is együtt edzhetett a Bayer Leverkusen felnőtt csapatával, és a baszk vezetőedző, Xabi Alonso személyesen is megdicsérte teljesítményéért – számolt be az M4 Sport.