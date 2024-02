Argentína kiütötte Brazíliát! Neymar biztosan nem lesz újra olimpiai bajnok, Messi álma még él az párizsi aranyról (VIDEÓ)

Eldőlt, hogy nem lesz címvédés férfi labdarúgásban a nyári, párizsi olimpián. Az előző két tornán aranyérmes Brazília elbukott a dél-amerikai selejtezősorozat utolsó fázisában, miután a két továbbjutótól, Paraguay-tól és Argentínától is 1-0-ra kikapott, s mindössze Venezuelát tudta legyőzni (2-1).

Sorsdöntő rangadó

A záró nap előtt biztossá vált, ha Paraguay az esélyeknek megfelelően legyőzi Venezuelát (nyert is 2-0-ra), a két nagy futballnemzet egyke hoppon marad. S így is lett! A kik-ki mérkőzésen egyetlen találat döntött, Argentína egy fejesgóllal 1-0-ra nyert Brazília ellen, és megváltotta a párizsi repülőjegyét, egyúttal „eltakarította” az útból az egyik legfőbb ellenfelét. Ezzel eldőlt, hogy

a 2016-ban hazáját az első ötkarikás sikerre vezető, Rio királyának megkoronázott Neymar Jr. nem játszhat a párizsi olimpián, holott addigra jó eséllyel felépülhet súlyos térdsérüléséből...

Pedig a brazil olimpiai csapatban olyan tehetségek léptek pályára, mint a nyáron a Real Madridhoz érkező Endrick, az Arsenalból a francia Nantes-hoz kölcsönadott Marquinhos, a Los Angeles Galaxy játékosa, Gabriel Pec. Argentin oldalon a leginkább ismert név a brightoni Valentin Barco, az atlantai Thiago Almada és a győztes találatot jegyző Luciano Gondou, aki egyelőre a hazájában pallérozódik.

Gazdag választék

A fenti nevek többsége esetleg még nem cseng túl ismerősen, nem jelenti azt, hogy ne futhatnának be komoly karriert. Csupán arról van szó, hogy az olimpián és a selejtezőben is 23 év alatti labdarúgók játszhatnak. Ezt figyelembe véve akár

olyan, már felnőtt szinten is bizonyított játékosok, mint Garnacho (Manchester United), Buonanotte (Brighton), Nico Paz (Real Madrid) és Lucas Beltrán (Fiorentina) is bekerülhetnek majd az argentinok nyári keretébe.

Arról nem is beszélve, hogy Párizsban is lehet nevezni három „túlkorost”, akik nagyban hozzájárulhatnak Javier Mascherano csapatának sikerességének. Mostantól ugyanis – Brazília kiesésével – Argentína lépett elő az olimpiai egyik fő esélyesévé. Főképp, ha valóra válik, amiről a Mandiner is beszámolt korábban: Lionel Messi is „beszáll” a táncba. Az olimpiai- és világbajnok, nyolcszoros Aranylabdás világklasszis résztvétele szakmai és marketing szempontból is óriási szenzáció lenne...