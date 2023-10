Ez nem tartott sokáig – Lionel Messi visszatér Párizsba?

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke nagyon szeretné, ha Lionel Messi az argentin csapat tagjaként szerepelne a jövő nyári, párizsi olimpia futballtornáján. A NOB első embere argentínai látogatásán adott hangot e kívánságának, amelyről az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz szakportál számolt be, vette észre az MTI. Bach személyes óhajként fogalmazta meg, hogy örülne, ha az argentin világsztárt – csapata egyik túlkoros játékosaként – ott látná a francia fővárosban, és sikerrel járna a dél-amerikai ország olimpiai válogatottjával.

Sporttörténelmet írhatna

Minden idők egyik legjobb labdarúgója 36 évesen is remek formának örvend, európai pályafutása után immár az Amerikai Egyesült Államokban játszik az Inter Miami színeiben. Természetesen továbbra is csapatkapitánya és első számú játékosa a decemberben világbajnoki címet szerzett felnőtt argentin válogatottnak, de 15 esztendeje játszott és nyert is olimpián Pekingben.

„Fantasztikus lenne, ha Párizsban is játszana, ami esélyt jelentene arra, hogy újra történelmet írjon.

Ő lehet az egyetlen játékos a futballhistóriában, akinek világbajnoki címe mellett két olimpiai aranyérme van.

Az ötkarikás játékok sok futballsztár, például a francia Kylian Mbappé ambíciója is. Nem akarok beleavatkozni az edző döntéseibe, de ez nagyszerű lehetőség lenne Messi számára a szereplés a párizsi olimpián. Ha játszik, Argentínának nagyobb esélye lenne az aranyérem megszerzésére, az fantasztikus lenne a futball és az olimpiai játékok szempontjából” – mondta Thomas Bach argentin újságíróknak.

Az eset pikantériája, hogy Lionel Messi éppen a nyáron intett búcsút a francia fővárosnak. A PSG játékosai ugyan díszsorfalat álltak a világbajnoknak, ugyanakkor a korábban Barcelonában a klub és a szurkolók által a tenyerükön hordozott kedvence nem érezte, hogy kellő megbecsülést kapott volna Párizsban.

Más is kapacitálja Messit

Az olimpia labdarúgó-tornáján a szabályok értelmében 23 év alattiak játszhatnak, de minden ország bevethet három túlkorost. Így nyerte például első ötkarikás aranyát a sportágban Brazília 2016-ban Neymarral, Williammel, Rafinhával... Lionel Messi esetében a szándékon kívül leginkább az a kérdés, vállalja, bírja-e a nyári „dupla műszakot”. Ugyanis az amerikai kontinens nagy seregszemléjét, a Copa Americát június 20. és július 14. között rendezik az Egyesült Államokban. Argentína címvédő. A 2024-es párizsi férfi labdarúgótorna pedig alig 10 nappal a Copa America döntője után kezdődik és augusztus 10-ig tart.

Az argentin olimpiai együttes edzője, Messi korábbi játékostársa, Javier Mascherano a múlt hónapban bevallotta, hogy szeretné látni a hétszeres aranylabdást a csapatában. Előtte csupán egy feladata van, kvótát kell szereznie a dél-amerikai kvalifikációs tornán, amelyet januárban és februárban Venezuelában rendeznek.

Nyitókép: IBRAHIM EZZAT / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP