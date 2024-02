A földi pokol vár Dibuszékra – petárdázásról, megfélemlítésről meséltek a Fradi legendái a Mandinernek (VIDEÓ)

Nincs mitől tartani?

Az UEFA-kupában lejátszott 1996-os Olympiakosz–Ferencváros mérkőzésen (2–2) a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a találkozót Szűcs Mihály, aki pokoli hangulatú visszavágóról őriz emlékeket.

„Annyiból másabb most a helyzet, hogy mi itthon kezdtünk, a mostaniak viszont majd a visszavágót játsszák Budapesten. A srácok azonban már többször is bizonyították, hogy az is fekszik nekik, ha idegenben kezdenek és itthon kell kivívniuk a továbbjutást. Természetesen minden nemzetközi meccs más, de a debreceni győzelem után már gőzerővel készülhetnek a görögök ellen, én roppant bizakodó vagyok a párharc előtt” – jelentette ki a korábbi védő.

Emlékszem, akkor az első meccsen elszenvedett vereség ellenére milyen magabiztosak voltak a görögök. Elképzelni nem tudták, hogy ne jutnának tovább, aztán jött a teljes döbbenet. Nagyon jó csapatunk volt, Nyilas, Miriuta és még sorolhatnám. Fantasztikus élményeket őrzök arról a szezonról” – emlékezett Szűcs Mihály.

„Halljuk a híreket, hogy áll a bál az Olympiakosznál, ennek ellenére nem hiszem, hogy döntően befolyásolnák a háttérben zajló események a találkozót. Az athéni csapat játékosai komoly minőséget képviselnek, és mindenki tisztában van vele, hogy a nemzetközi kupamérkőzésen 100 százalékot kell nyújtania. A Fradi teljesítményét azonban ismerjük, nálunk magasabban jegyzett csapatok ellen is remekeltek a mieink az utóbbi években, így nincs mitől tartanunk, egészséges önbizalommal utazhatunk” – tette hozzá a négyszeres bajnok hátvéd.

„A bajnoki mérkőzéseken látottakhoz képest várhatóan zártabb futballt játszik majd csütörtökön a csapat, bár ősszel Firenzében is meglehetősen nyíltan játszottak, és csodálatosan működtek a letámadásaink. Sztankovicsnak szerencsére megvan a merítési lehetősége, Debrecenben is láthattuk: Varga remek hatékonysággal termel elöl, Zaki (Zachariassen – a szerk.) pedig mindig fontos pillanatokban tud segíteni. A régi csapatban Páling Zsolt volt ilyen nélkülözhetetlen szereplője a gárdának, mindig ott volt, ahol kellett. Jó látni ezeket a karaktereket a mai csapatban is” – fogalmazott Szűcs.

„Megnéztem az 1996-os meccs összefoglalóját, és félelmetesen fájó volt látni, hogy az akkori csapatból mennyi játékos és segítő távozott már az élők sorából. Simon Tibor, Zavadszky, Nagy Norbert és Eisemann László masszőr sincs már velünk. Megdöbbentő, hogy eltelt 28 év... Az is előttem van, hogyan próbáltak bennünket megfélemlíteni.

A meccs előtti edzésen petárdákat lőttek a pályára, megdobálták a buszunkat, a szurkolók felmásztak az éjszakában a labdafogó hálóra, begyújtották a görögtüzeket, olyan volt, mintha a füstben repültek volna. Ez a mai világban és körülmények között már elképzelhetetlen lenne.

A pokoli hangulat azonban garantált, de nem hiszem, hogy ne dobná fel a játékosainkat ez az atmoszféra. Mi is hozzá voltunk szokva, hogy pokoli hangulatban játszottunk az Üllői úton, számukra sem újdonság” – zárta gondolatait a Ferencvárost 20 éven át szolgáló Szűcs Mihály.

Fotó: Facebook/Olympiacos FC