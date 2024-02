Ezek megőrültek? Újra edzőt váltott a Ferencváros ellenfele, az Olympiakosz Pireusz (VIDEÓ)

Keresik a megoldást

Détári Lajos egykori csapata ma is nagy becsben tartja az 55 fellépésén 33 gólt szerző magyar középpályást (1988-90), akit a klubtörténet legjobb tizenegyébe is beválasztottak. „Dömével” görög kupa-győzelmet ünnepelhetett az athéni óriás, amelynél most is magasan van a léc. Az újabb bajnoki aranyra második éve váró, legutóbb bronzérmes pireusziak jelenleg a negyedikek a tabellán, hátrányuk 6 pont az éllovas, eggyel kevesebbet játszó PAOK mögött. Tragédia tehát nincs az Akropolisz lábánál, ám a nemzetközi porondon ősszel nem sikerült tejesíteni a célkitűzést, az Európa-Ligában csak harmadikok lettek a csoportjukban a West Ham United és Sallai Roland csapata, az őket Németországban 5-0-ra kiütő Freiburg mögött. Marad a Konferencialiga rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért a magyar bajnok Ferencváros ellen. Nem szívbajos a görög klub tulajdonos-elnöke, Evangelosz Marinakisz, aki azok után egyezett meg az új trénerrel, hogy csapata 4-0-ra kiütötte az OFI Krétát az U-19-esektől besegítő Szotirisz Szilaidopulosz irányításával. Persze ez nála gyakran megesik, a spanyol Míchel után a francia José Anigótól, a spanyol Diego Martíneztől és a decemberben kinevezett portugál Carlos Carvalhaltól is könnyedén megvált.

Miért pont most?

José Luiz Mendilibar korábban az Osasunát, az Alavést és a Sevillát is „tűzoltóként” próbálta megmenteni, szerepvállalásait több-kevesebb siker övezte, a végleges megoldás egyik esetben sem ő volt. A Levatnénél és az Athletic Bilbaónál ellentétes utat járt be: nyáron kezdett, de októberben menesztették 8, illetve 13 meccset követően. Ugyanakkor íratlan szabály a futballban, hogy

„új seprű jól seper” alapon frissességet, megújulást hozhat az öltözőbe, ahol igazi nemzetközi brigáddal kellene szót értenie. A váltás persze rosszul is elsülhet, hiszen például a Fradi elleni első mérkőzés előtt alig néhány edzést vezényelhet Stevan Joveticséknek.

A spanyol edző is az Olympiakosznál alkalmazott 4-2-3-1-es felállást preferálja, és alapvetően egy összeszokott csapatra számíthat, amelyet inkább mentálisan kellene helyes irányba terelnie.

Készen áll a Fradi

A tavaly nyári kínos és fájó Bajnokok-Ligája selejtezős bukás után a Ferencváros is edzőt váltott. A feröeri KÍ Klaksvik elleni kudarc miatt Sztanyiszlav Csercseszovnak mennie kellett, Máté Csaba jött látott, s győzött, a magyar szakemberrel megtáltosodtak a zöld-fehérek. Más kérdés, hogy a véglegesítéséhez ez sem volt elegendő... A Konferencialiga csoportkört már Dejan Sztankovicsal vívták meg Dibuszék, akik keményen megdolgoztak azért, hogy a Fiorentina mögött, de a belga Genket megelőzve veretlenül jussanak el a tavaszi folytatásba. Az NB I-ben jól hangoltak, 5-1 az MTK ellen és 2-1-es siker Debrecenben, a gólzsák, Varga Barnabás két meccsen 5-ször köszönt be.

Az Olympiakosz – Ferencváros EKL-rájátszás párharc első felvonását a „pireuszi pokol”-ban rendezik február 15-én, csütörtökön 18 óra 45 perctől. Az Üllői úti visszavágóra egy héttel később kerül sor. A görögök kiesése esetén, lehet, hogy Mendilibarnak is mennie kell...