Kemény Dénes a Mandinernek: Fontos, hogy ne égjünk le!

Kemény-vélemény a Mandinernek:

„A férfiak bátran, nyugodtan játszhatnak, a párizsi kvóta birtokában nincs velük szemben követelmény a helyezést, az eredményt illetően. Egy kísérleti csapat utazik Horvátországba, a játékosokra elsősorban egyénileg vár feladat, hogy megragadják az alkalmat, és hosszabb távon is helyet követeljenek maguknak a válogatottban. Elsősorban tehát a tapasztalatszerzés a cél. A tavaly nyári vb-arany után két fontos hetük lesz az évben, az pedig a párizsi olimpia! Ebben a sportágban semmi mással nem lehet összehasonlítani az olimpiát, nem véletlen, hogy csak négyévente van. Most az Eb-n, és a katari vb-n is fontos azonban, hogy ne égjünk le, mert az elbizonytalaníthatja a csapatot és erősítheti az ellenfeleket. Zágrábban ott leszek a lelátón, szurkolok majd a mieinknek!” – fogalmazott dr. Kemény Dénes.