Ez méltatlan – egy raktárban porosodik az újpesti legenda szobra!

Egykor tízezrek tapsoltak neki és ünnepelték hétről hétre. Göröcs Jánost imádták Újpesten, de az ellenfél szurkolói is elismerték és tisztelték. A Dózsa aranygenerációjának meghatározó futballistája volt, ötször nyert bajnokságot, kétszer Közép-európai kupát, egyszer ezüstérmet a Vásárvárosok kupájában (egykor UEFA-kupa, ma Európa-liga) majd később edzősködött is a Megyeri úton. Nem túlzás azt állítani, megkérdőjelezhetetlen legenda ő a lila-fehér klub történetében. Titi, ahogy mindenki becézte, 81 évesen, 2020. február 23-án hunyt el.

Elmaradt avatás

Az anyaegyesület, az Újpesti TE kitalálta, állít egy mellszobrot Göröcsnek. A kerületi önkormányzat segítségével a mű el is készült, tavaly ősszel már az avatóünnepség dátuma is megvolt állítólag, ám végül ezt lefújták. Az UTE Szilágyi-Tábor utcai utánpótlásbázisán helyezték volna el, a sportkomplexumban a focipályák mellé. A szurkolók megneszelték, hogy mit tervez a tornaegylet, s tiltakoztak ellene, ami eredményre vezetett, így egyelőre nem tudni, hol állítják fel Titi bácsi szobrát, ami most egy újpesti raktárban pihen.

A drukkerek szerint a Szusza Ferenc Stadionnál van a helye, minimum a névadó és Bene Ferenc domborműve mellett, az öltözőépület bejáratánál. Az önkormányzat fizette a szobor költségét, de érezhették a vezetők is, hogy egy utánpótlásközpont nem méltó az adott személyhez, akinek elvileg szép és méltó emléket akarnak állítani, így hát lefújták az avatást. Szerettük volna megtudni az anyaegyesület, az UTE álláspontját a kérdésben, de az egyesület vezetője, Őze István klubigazgató nem akart nyilatkozni a témában. A IV. kerületi önkormányzattól Bedő Kata már készségesebb volt.

„Göröcs János szobra valóban elkészült már, és az is igaz, lefújtuk az avatást. Ennek részleteibe most nem mennék bele.

Csak olyan megoldásba vagyunk partnerek, ami a szurkolóknak, meg amúgy mindenkinek megfelel.

A mű most egy újpesti raktárban várja, hogy kiállítsák végre. Azt sajnos egyelőre nem tudom megmondani, hogy erre hol és mikor kerül sor, de mi is azt szeretnénk, ha minél hamarabb kiderülne” – mondta honlapunknak a IV. kerület, Újpest DK-s alpolgármester asszonya.

A fociklub is segítene

Az Újpest FC nem vett részt ebben a projektben, de azért a klubnak van a véleménye a szobor kálváriájáról.

„Ha rajtunk múlott volna, akkor mi Szusza és Bene domborművét sem egy szurkolóktól elzárt területre helyezzük, nem az öltözők bejáratánál állnának, hanem kint a Megyeri úton, a stadion előtt, hogy érezhessék a drukkerek szeretetét. Fotózkodhassanak, megsimogathassák a legendáinkat, és közöttük lenne a helye Göröcsnek is. A Megyeri úti pályán mi is csak bérlők vagyunk, de ha bármiben segíthetünk, megtesszük” – nyilatkozta a Mandinernek Pécsi Márk, az Újpest FC kommunikációs igazgatója.

A volt csapattárs tiltakozik

Az Újpesti Dózsa olimpiai bajnok labdarúgója, Nagy László négy évet futballozott együtt Göröccsel a liláknál, és az számára is egyértelmű, hogy az ő szobra nem egy utánpótlásközpontba való, hanem valami sokkal méltóbb, a legenda személyéhez köthető helyre.

„Titit minden a Megyeri úthoz kötötte, itt lett ismert focista, itt kergette őrületbe az ellenfeleket, itt és ennek a csapatnak a sikereiért, győzelmeiért izzadt vért, itt lett sztár, és itt vált klublegendává. Ez a stadion az újpesti futball centruma, neki is egyértelműen itt van a helye.

Budapest díszpolgára nem egy tréningközpontba való.

Szerintem is az aréna előtt lenne a legjobb felállítani a szobrát” – vélte Nagy.

Budapest, 2018. március 21. Nagy László olimpiai bajnok labdarúgó, edző a 75 éves Dunai Antal olimpiai bajnok, ezüstcipős labdarúgó születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen az újpesti városházán 2018. március 21-én

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A 74 éves egykori válogatott csatár rengeteg mindent tanult Göröcstől pályafutása során, és nemcsak mint játékos, hanem mint edző is. A 80-as évek közepén pályaedzőként dolgozott, vagy ahogy ő fogalmazott, tanult Újpesten a világklasszistól.

„Érdekes, de nekem az ugrik be elsőre róla, ahogy az edzések előtt dekázgatott. Mintha zsinóron húzták volna a labdát, tíz, húsz, harminc centire emelgette, és soha nem esett le. Őrjítően jól cselezett, remekül látott a pályán, mindig tűpontosan a lábunkhoz passzolva indított. Akit kevésbé szeretett, annak kicsit megnyeste, hogy pörögve érkezzen a labda, de az is hajszálpontos volt. Ösztönből játszott, olykor mi sem tudtuk, mi következik, korszakos zseni volt. Élmény volt vele egy csapatban futballozni.

A fiatalabbak, akik már nem láthatták játszani, talán el sem hiszik, hogy semmivel sem volt gyengébb kvalitású labdarúgó, mint Lionel Messi. Ha ma lenne fiatal, a világ bármelyik csapatában stabil kezdő volna, ezt bizton állítom.

És amit még mindenképpen el kell mondani Göröcs Titiről, hogy ezen erényei mellett remek ember volt. Már csak ezek miatt sem érdemelné meg, hogy eldugják valahol a világ végén, egy edzőpálya mellett” – jelentette ki az Újpest kilencszeres magyar bajnoka.